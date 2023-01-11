«كيا» تستثمر في الهند لتطوير سيارات كهربائية

نيودلهي (د ب أ)

تعتزم شركة كيا الكورية الجنوبية للسيارات استثمار 20 مليار روبية هندية (245 مليون دولار) في الهند على مدى الأربع إلى الخمس سنوات القادمة، لتطوير سيارات كهربائية في أحد أسواقها الأسرع نموا.

وقال رئيس المبيعات في شركة كيا، هارديب سينج برار، لوكالة بلومبرج للأنباء، على هامش معرض "إنديا أوتو اكسبو2023" للسيارات في نيودلهي، اليوم الأربعاء، إن الشركة الشقيقة لهيونداي ستطلق أول سيارة كهربائية مصنوعة محليا في الهند عام .2025

يشار إلى أن كيا تبيع حاليا سيارة كهربائية واحدة في الهند. وأكدت كيا توجهها إلى الطاقة النظيفة، وأعلنت في وقت سابق عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام .2045

وبدأت كيا إنتاج السيارات على نطاق واسع في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند عام .2019 وتبيع كيا حاليا خمس سيارات في الهند، منها سيارة الدفع الرباعي "سيلتوس الكروس أوفر"، أحد أفضل الموديلات مبيعا في البلاد في هذا القطاع.