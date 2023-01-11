1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 461 مبايعة بقيمة 1.43 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 292.67 مليون درهم و424 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 350.12 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 120.39 مليون درهم و64 رهونات فلل وشقق بقيمة 229.73 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 127 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الثانيه بقيمة 40 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 55.11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصى بقيمة 26 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 6 مليون درهم.