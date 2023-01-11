بورصة موسكو تبدأ بيع وشراء اليوان

موسكو (د ب أ)

قالت روسيا إنها ستبدأ في بيع وشراء اليوان والعملات الأجنبية الأخرى في بورصة موسكو، بداية من بعد غد الجمعة، في إطار آلية ميزانية تهدف إلى عزل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، بأنه مع تداول النفط الخام الروسي بخصومات كبيرة في ظل سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع بسبب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، فإن الإيرادات تعتبر أقل من الهدف المحدد في الميزانية، وسوف تبدأ وزارة المالية بمبيعات من صندوق الثروة الخاص بها لتغطية الإنفاق. وقالت وزارة المالية إنها ستبيع 5ر54 مليار روبل (785 مليون دولار) من النقد الأجنبي بموجب الآلية، خلال الفترة من 13 من يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

وحذرت الوزارة من أن المبيعات قد تزيد في المستقبل، في ظل المخاطر التي تتعرض لها أهداف الإيرادات من مبيعات الغاز الطبيعي.