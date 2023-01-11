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الاقتصادي

صعود طفيف للنفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

النفط يرتفع مع تراجع الدولار
11 يناير 2023 15:40

لندن (رويترز) 
ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء وذلك وسط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية والضبابية الاقتصادية عالميا وإعادة فتح الصين لاقتصادها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 80.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش. 

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 75.53 دولار للبرميل.وارتفع كلا الخامين يومي الاثنين والثلاثاء، في تعاف من موجة بيع حادة في الأسبوع الأول من 2023.
وذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير. 

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وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1.1 مليون برميل.وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام. ويترقب المتعاملون بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.
ولم تحقق الأسعار قفزة، لكنها لقيت بعض الدعم من الآمال في نمو الطلب على الوقود بالصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ خففت البلاد القيود المرتبطة بكوفيد-19 وزادت حصص استيراد الخام بنسبة 20 بالمئة.
وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.إم "يتضح للاعبين في السوق أن عودة الصين إلى الحياة الطبيعية لن تكون كافية لدفع النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل بصورة مستدامة".
وأضاف "المطلوب هو تحسن النمو العالمي. ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي يشوبها ارتفاع معدلات التضخم وتشديد شروط الائتمان". 

أسعار النفط
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