الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الاتحاد للطيران تستضيف اجتماع فريق عمل «كارجو آي كيو»

الاتحاد للطيران تستضيف اجتماع فريق عمل «كارجو آي كيو»
11 يناير 2023 15:33

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تواصل حملة التوظيف العالمية
"الاتحاد للطيران" تعزز رحلاتها إلى بانكوك

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن عزمها استضافة أول اجتماع لفريق العمل الخاص بمجموعة كارجو آي كيو لعام 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.ويشهد الاجتماع مشاركة ما يزيد عن 40 من الحضور فضلاً عن الأعضاء المشاركين من خلال الإنترنت، حيث يستكشف كيفية مساهمة معايير القطاع والأدوات الرقمية في تعزيز كفاءة عمليات الشحن الجوي.
وتُعد كارجو آي كيو مجموعة مصلحة تابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي حيث تسعى إلى وضع معايير الجودة لقطاع الشحن الجوي العالمي وضمان تطبيقها فيما يحرص أعضاء مجتمع كارجو آي كيو متعدد الأطراف على التعاون لأجل مواصلة تحسين تجربة عملاء الشحن الجوي.
وقال توماس شورمان، رئيس عمليات الشحن والتسليم في الاتحاد للشحن: "تلتزم الاتحاد للشحن، بصفتها عضواً في مجموعة كارجو آي كيو، بمنح عملائها أعلى مستويات الخدمات التي تلبي وتتجاوز تطلعاتهم. وتعتمد كارجو آي كيو ونظام إدارة الجودة المتميز الخاص بها أفضل المعايير العالمية في القطاع، ما يضمن لها تعزيز الشفافية وتقديم المستوى الأمثل في أفضل الممارسات التي تعود بالفائدة على كامل قطاع الشحن الجوي. وتؤكد استضافة الاتحاد للشحن أول اجتماعات فريق العمل الخاص بمجموعة كارجو آي كيو لهذا العام والمشاركة فيه على التزام الشركة بأقصى درجات الجودة".
وقام الفريق الإداري في كارجو آي كيو بإعداد جدول أعمال لـ 13 اجتماعاً والتي تبحث في مجموعة من المواضيع، لتحسين العمليات وتنفيذ خدمات النقل البري وبروتوكول الرعاية وخدمات التوصيل إلى المنازل والبيانات الذكية وغيرها.
ومن جهته، قال لوثر موهل، المدير التنفيذي لمجموعة كارجو آي كيو: "نبذل جهوداً دؤوبة للارتقاء بمستويات الجودة في القطاع، لذا سيرسل أعضاء كارجو آي كيو خبراءهم إلى أبوظبي للمشاركة في أسبوع كامل من المناقشات المتعمقة حول سبل تحسين المنهجية واللوائح التنظيمية لدى المجموعة.

الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©