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10 تريليونات درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات

37.2 مليار درهم تمويلات بنوك الإمارات للتجارة والصناعة
11 يناير 2023 15:12

أبوظبي (وام) 
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) لأكثر من 10.3 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

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وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.78 تريليون درهم منفذة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022، بواقع 6.3 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.998 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الأشهر العشرة الأولى بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات أكتوبر إلى 1.08 تريليون درهم وسبتمبر إلى 1.1 تريليون درهم، وأغسطس إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو إلى 1.033 تريليون درهم، و1.08 تريليون درهم في أبريل، و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير، و864.7 مليار درهم في يناير 2022.
ونظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو نظام التحويلات الرئيسة الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.017 تريليون درهم موزعة على 18.09 مليون شيك، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
وحاز شهر يونيو النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بواقع 116.6 مليار درهم، ثم مارس بواقع 108.03 مليار درهم، ونحو 103.8 مليار درهم في نوفمبر، و105.9 مليار في سبتمبر، و103.6 مليار درهم في أغسطس، و97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.6 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل، و100.9 مليار درهم في مايو الماضي.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي وصلت إلى 162.55 مليار درهم، وتضمنت 162.53 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية، و18.63 مليون درهم بالعملات المعدنية.
بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 166.42 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وشملت 166.38 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و40.93 مليون درهم بالعملات المعدنية.

مصرف الإمارات المركزي
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