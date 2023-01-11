رأس الخيمة تستقبل 1.13 مليون زائر في 2022

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تسجيل أعلى مستوى سنوي على الإطلاق لعدد زوار الإمارة، حيث تجاوز عددهم 1.13 مليون زائر مبيت في عام 2022 بزيادة إجمالية نسبتها 15.6٪ مقارنة بعام 2021.

وتتخطى هذه النتائج مستويات ما قبل الجائحة بما يؤكد تعافي ومرونة هذا القطاع في مواجهة التحديات الصعبة التي شهدها العام الماضي.وتعليقاً على الأداء السياحي القوي للإمارة في عام 2022، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «كان عام 2022 استثنائياً بالفعل، حيث نجحنا في إبراز ديناميكية الإمارة كوجهة سياحية متميزة، بدءاً من الإعلان في يناير عن مشروع 'وين ريزورتس' المتكامل الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات - وهو مشروع يبشر بحقبة جديدة للتنمية الاقتصادية من خلال السياحة - إلى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس بعروض الألعاب النارية والطائرات بدون طيار في ليلة رأس السنة الجديدة. وكان من أهم أسباب نجاحنا المرونة والاستجابة الفعالة - إذ نفكر معاً كمجتمع واحد لصياغة تجارب استثنائية تجتذب الزوار والمقيمين على حد سواء. ونواصل المضي قدماً لتحقيق إنجازات أكبر في عام 2023 من خلال التركيز على التنويع والاستدامة وسهولة الوصول إلى وجهاتنا السياحية».