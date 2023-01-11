«ديوا» تنجز تمديد 350 كيلومتراً من قنوات الألياف البصرية

دبي (الاتحاد)

مددت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أكثر من 350 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال عام 2022 في مناطق مختلفة في دبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي مددتها الهيئة منذ العام 2015 وحتى 31 ديسمبر 2022 إلى 3634 كيلومتراً.

وتسهم القنوات الخارجية في حماية وتوجيه كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات ونقل البيانات والعمليات عن بعد، ما يعزز بنية الهيئة التحتية الخاصة بشبكة الألياف البصرية وشبكتها الذكية، لضمان مواصلة تقديم خدمات متكاملة ومتصلة على مدار الساعة، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والاستدامة.وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتوسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بها والتي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة، والمساهمة في تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف معالي الطاير: «في إطار جهودها لتحقيق مبادرة دبي 10X، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل دبي تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، تسهم الهيئة في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل. وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال»ديوا الرقمية«ذراع الهيئة الرقمي، التي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية. ولدينا بنية تحتية متطورة ومرنة، بما يتيح إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها.»

يذكر أن شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة تسهم في مساعدة مركز عمليات الشبكة لشركة (إنفرا X) إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية»، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية - على توفير خدمات رقمية رائدة ودعم الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها «ديوا الرقمية» عبر مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

وتؤدي الشبكة دوراً مهماً في ضمان الاستمرار بتقديم خدمات الاتصالات المبتكرة ذات المعايير العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع نطاقها، من خلال الشراكات التي تبرمها الهيئة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال، لتأجير جزء من شبكات الألياف البصرية غير المضاءة التي تمتلكها الهيئة لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصال.