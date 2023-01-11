«مطارات أبوظبي» تعين رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي» تعيينها مورين بانرمان في منصب رئيس تنفيذي للشؤون التجارية اعتباراً من 2 يناير 2023.وتنضم بانرمان إلى «مطارات أبوظبي» بعد ما حققته من إنجازات ملموسة في منصبها السابق كمدير تنفيذي لشركة «إي بي إم تيرمنالز» البحرين المشغلة لميناء خليفة بن سلمان. كما أنها تأتي بخبرة واسعة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تولت قبل ذلك مناصب مرموقة في شركات مثل «سيركو» و«سكك حديد المملكة المتحدة».

وبهذه المناسبة علّق جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «مطارات أبوظبي»: «يسرنا انضمام مورين إلى الفريق التنفيذي في»مطارات أبوظبي«. ونحن على ثقة بأنّ سجّلها الحافل بالإنجازات سيسهم في تسليط الضوء على استراتيجيتنا للنمو وخططنا التجارية ممكناً رئيسياً ومحفّزاً للسياحة والتجارة والعمليات اللوجستية في الإمارة ودولة الإمارات.»

ستتولى مورين من خلال منصبها الجديد مسؤولية تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بما يتماشى مع استراتيجية أعمال «مطارات أبوظبي» وأهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد الفرص التجارية الجديدة والاستفادة منها.

فضلاً عن ذلك، ستقوم مورين بدور محوري في تنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة على المدى الطويل بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، حيث ستصب جهودها على الابتكار لتقديم أفضل المنتجات والامتياز في الخدمة وضمان الأمن والسلامة والاستدامة في العمليات وفق أفضل الممارسات على مستوى القطاع، إلى جانب تعزيز السياحة والتجارة من خلال شبكة عالمية رفيعة الطراز.