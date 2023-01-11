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الاقتصادي

استثمارات بنوك الإمارات ترتفع إلى 493.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر

مصرف الإمارات المركزي
11 يناير 2023 15:05

أبوظبي (وام)
ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 3.5% لتصل إلى 493.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 16.6 مليار درهم، مقابل نحو 477.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. 

وأظهرت إحصائيات المركزي الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، أن استثمارات البنوك زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 2022 بنحو 20.5 مليار درهم أو ما نسبته 4.3% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. 

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.15% أو ما يعادل 10.4 مليار درهم مقابل نحو 483.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. 

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ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 48.6% مع بلوغها 240.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.25% مقارنة بنحو 239.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022. 

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 39.5% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 195.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 62% مقابل 120.6 مليار في أكتوبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 3.9% مقابل 187.8 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% مقارنة بنحو 11.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بينما انخفضت على أساس سنوي بنحو 14.6%. 

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 46.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 1.1% مقابل 46.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري 4.7% مقابل 44.7 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه، وبزيادة بنسبة 9.9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 42.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

مصرف الإمارات المركزي
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