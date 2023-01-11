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الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر

الذهب
11 يناير 2023 12:15

صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة وهو الأعلى لها منذ مايو أيار 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1887.60دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أرخص للمشترين في الخارج.
وتراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التصخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.89 دولار للاوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1088.00 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1773.88 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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