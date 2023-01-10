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الاقتصادي

محمد بن راشد: أجندتنا الاقتصادية ترسخ  موقعنا رابع أكبر مركز مالي عالمي

محمد بن راشد لدى استقباله بريان موينيهان بحضور حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد وفي الصورة ريم الهاشمي (الصور من وام)
11 يناير 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في قصر زعبيل بدبي، بريان موينيهان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، أحد أكبر بنوك العالم من ناحية القيمة السوقية.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس مجلس إدارة بنك أوف أميركا، التطور الإيجابي المستمر في علاقات التعاون بين البنك ودولة الإمارات، في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الدولة أمام القطاع المصرفي العالمي عبر ما تتبناه من خطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وما تهيئه من بيئة داعمة للأعمال وهو ما رسخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة، وأحد المحاور الرئيسة لصناعة المال على مستوى العالم، كما تناول اللقاء السبل التي يمكن من خلالها تمكين بنك أوف أميركا من التوسع في أعماله على مستوى الدولة والمنطقة.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا.. أحد أكبر بنوك العالم والذي يضم 213 ألف موظف ويدير عملياته الإقليمية من دبي منذ عام 2007.. أجندتنا الاقتصادية D33 سترسخ موقعنا كرابع مركز مالي عالمي بحلول 2033 بإذن الله».

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كما تطرق اللقاء إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكة علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في مجال الخدمات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم، ترسيخاً لمكانتها كإحدى أهم وجهات الاستثمار وريادة الأعمال وأكثرها استقطاباً للكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في ذات المجال، انطلاقاً من حرص الإمارات على الاضطلاع بدور فعّال كمحور دعم للقطاع على الصعيد العالمي بتقديم قيمة مضافة حقيقية تخدم مصالح مؤسساته وشركاته من مختلف الأحجام، وتأكيداً لإسهامها كشريك إيجابي في دعم التوجهات المستقبلية للقطاع المالي العالمي.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس مجلس إدارة بنك أوف أميركا، أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كذلك الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات للمرحلة المقبلة، كما تطرق النقاش إلى الأهداف الكبيرة التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية والتي تسعى من خلالها للتحول إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة، وما يدعم هذا الهدف من مقومات ومن أبرزها البنية التحتية رفيعة المستوى والبيئة التنظيمية والتشريعية المرنة وما تهيئه تلك المعطيات أمام الشركات العالمية من فرص رحبة لتحقيق نجاحات جديدة في المنطقة. من جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا عن تقديره لدولة الإمارات، وللنموذج المتطور الذي تقدمه إمارة دبي كمركز مالي ذي قدرات متقدمة، وكمنصة عالمية رئيسة للبنك لإدارة أعماله في المنطقة وخدمة تطلعاته للمستقبل فيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. ويعد «بنك أوف أميركا»، التابع لمؤسسة «ميريل لينش» العملاقة، من المؤسسات المالية العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ويقدم خدماته إلى نحو 68 مليون عميل من الأفراد والشركات الصغيرة، ويصل عدد فروعه إلى نحو 3900 فرع حول العالم ضمن 35 دولة ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 213 ألف موظف. وقد أسس البنك مقره الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي في عام 2007 لإدارة أعمال البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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