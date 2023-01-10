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5.74 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ«أي آند» و«دو»

5.74 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ«أي آند» و«دو»
11 يناير 2023 00:59

أبوظبي (وام) 

سددت شركتا «أي آند - اتصالات سابقاً» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 5.742 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 9.14% أو ما يعادل 480.63 مليون درهم، مقابل 5.261 مليار درهم تم سدادها في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وبلغت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «أي آند» في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بلغ 4.442 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4.8% أو ما يوازي 203.8 مليون درهم، مقابل 4.238 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. 
فيما سددت شركة «دو» نحو 1.3 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، بزيادة بنسبة 27.05% أو ما يعادل 276.8 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.02 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2021. ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «&e» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2021 إلى نحو 74.57 مليار درهم، موزعة بواقع 58.5 مليار درهم لـ«أي آند»، و16.04 مليار درهم لـ«دو».

اتصالات
الإمارات للاتصالات المتكاملة
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