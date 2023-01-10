«إنفستكورب» تستثمر مليار دولار في القطاع العقاري الخليجي

تخطط مؤسسة إنفستكورب، لاستثمار نحو مليار دولار في سوق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويأتي ذلك عقب الاستحواذ الأول لشركة إنفستكورب على عقار في المملكة العربية السعودية، وهو مستودع حديث ومكيَّف في الدمام، تبلغ مساحته 215 ألف قدم مربعة، ويمثل الصفقة الأولى من بين صفقات عقارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تدرسها الشركة حالياً وتتوزّع على أنحاء عدة في المملكة العربية السعودية. وقال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم: «يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية والخليج نمواً قوياً. ويتمتع القطاعان اللوجستي والصناعي بإمكانات هائلة كركيزتين أساسيتين لأجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي. وتُعتبر إنفستكورب شريكاً طبيعياً في رحلة النمو هذه. كما أن هذا الاستحواذ يعزز خبرتنا العالمية في الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا والهند. وهذا الاستثمار هو الأول في سلسلة من الاستثمارات التي نخطط للقيام بها بهدف توظيف مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة».