مكتب أبوظبي للاستثمار يطرح عطاءً لبناء سكن جامعي لطلبة جامعة خليفة

طرح مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع جامعة خليفة، عطاءً جديداً في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء سكن جامعي لطلبة جامعة خليفة بطاقة استيعابية تبلغ 3250 طالباً في العاصمة أبوظبي. وسيتم تسليم العطاء الأحدث في إطار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية التحتية العامة في أبوظبي.

وقال الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول لخدمات الدعم في جامعة خليفة: «نثمن هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي ستؤدي إلى تعزيز ما توفره الجامعة لطلبتها، حيث ستساهم هذه المشروعات في تقريب الطلبة والباحثين من الحرم الجامعي، مما سيثري الحياة الطلابية في جامعة خليفة. نتطلع إلى أن نشهد نتائج هذه الشراكة الفريدة».

إبراهيم الحجري: تقريب الطلبة والباحثين من الحرم الجامعي

التقنيات الحديثة

وشهد عام 2022 طرح عدد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مرحلة التعاقد والإغلاق التجاري والمالي لمشروع بناء مدارس في مدينة زايد، والإغلاق التجاري للمرحلة الثانية من مشروع «نور أبوظبي» لاستبدال إنارة الطرق الحالية بالتقنيات الحديثة الموفرة للطاقة.

من جانبه، قال المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تواصل أبوظبي توفير الفرص الاستثمارية الجديدة للشركات انطلاقاً من التزامها بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وبناءً على سجل أبوظبي الحافل بتنفيذ مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، يمثل العطاء الجديد لمشروع السكن الجامعي في جامعة خليفة الخطوة التالية في استراتيجية الحكومة لعقد شراكات تجارية توفر قيمة مستدامة وطويلة الأجل للأطراف المختلفة».

عبدالله الشامسي: عقد شراكات تجارية توفر قيمة مستدامة



ويغطي العطاء الخاص بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحرم الرئيسي لجامعة خليفة وحرم الجامعة في ساس النخل، ويشمل تصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل مقرات السكن الجامعي عبر الموقعين. وستقوم الشركة الفائزة بالعطاء بتأسيس كيان ذي غرض خاص تابع ومملوك كلياً من قبلها لتنفيذ المشروع.

الحوكمة البيئية

وتعتمد جميع العطاءات الخاصة ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، عملية تقييم تنافسية وشفافة وفقاً لمتطلبات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، والدليل الإرشادي لمشاريع الشراكة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، ووفقاً لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويمكن للشركات المهتمة تقديم طلبات الاهتمام بالعطاء حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات في 23 يناير 2023، كما يمكن زيارة الموقع للحصول على المزيد من المعلومات.