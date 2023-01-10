12 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال 2022

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 10448 تصرفاً عقارياً خلال العام 2022 بقيمة 11.9 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 7.6 مليار درهم من إجمالي 8399 عملية تداول.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن أداء السوق العقاري في إمارة عجمان حافظ على وتيرته المتصاعدة وحقق مستويات نمو إيجابية خلال العام 2022، مسجلاً أرقاماً مميزة تعكس مدى جاذبية القطاع العقاري في الإمارة وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال فيها، وذلك بالنظر إلى جودة الخدمات الحكومية وسهولة إنجاز المعاملات وتنوع فرص الاستثمار، لاسيما في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة والمقومات التي تتمتع بها الإمارة بفضل تنافسيتها العالية واقتصادها المتنامي وبنيتها التحتية المتطورة.

عبدالعزيز بن حميد النعيمي: القطاع حافظ على وتيرته المتصاعدة وحقق مستويات نمو إيجابية

وقال: إن إحصائيات 2022 تؤكد مدى ملاءمة القطاع العقاري في عجمان لمختلف شرائح المستثمرين ورواد الأعمال، حيث يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإمارة عجمان أحد أهم العوامل المساهمة في نشاط السوق العقاري وجاذبيته، مثمناً جهود الدائرة وشركائها الإستراتيجيين في تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، انسجاماً مع رؤية إمارة عجمان في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

من جانبه، قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن أداء القطاع العقاري في عجمان يعكس الطفرة الكبيرة والنمو النوعي للاقتصاد المحلي الذي يواصل بثبات تحقيق معدلات نمو استثنائية، مؤكداً أن شهر نوفمبر الماضي شهد تحقيق أعلى قيمة تصرفات خلال العام 2022 بإجمالي 1.4 مليار درهم، في حين تم خلال شهر يناير من العام الماضي تسجيل ثاني أعلى قيمة تصرفات عقارية بـ 1.3 مليار درهم.

وأشار إلى أن الدائرة سجلت خلال العام المنصرم 1351 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن في منطقة «التلة 2» بـ 231 مليون درهم، كما شهدت منطقة «العامرة» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 162 مليون درهم، فيما جاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«مصفوت 3»، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«لؤلؤة عجمان».