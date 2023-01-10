«أبوظبي الأول» يصدر أول صفقة صكوك في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعاد بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، فتح أسواق رأس المال العالمية لجهات الإصدار في الشرق الأوسط مع أول إصدار مقوم بالدولار الأمريكي للصكوك لهذا العام؛ مع إعلانه عن إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.

وتم تسعير الصكوك بأجل خمس سنوات عند 90 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأمريكية، أي ما يعادل سعر ربح بنسبة 4.581%، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. وبناءً على منحنى التمويل الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول، فإن تسعير الصكوك يبلغ حوالي 10 نقاط أساس ضمن القيمة العادلة لإصدار جديد بأجل خمس سنوات وبدون علاوة إصدار صكوك جديدة؛ وهي نتيجة استثنائية بالنظر للتقلبات التي شهدتها السوق خلال عام 2022، وتم تحقيقها بفضل قوة الوضع الائتماني للبنك ومكانته بالنسبة للمستثمرين العالميين.

وفي هذا السياق، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "يسرنا أن نشهد النتائج الإيجابية التي حققها أول إصدار عام للبنك في 2023، وهو الإصدار الموجه بشكل رئيسي للمستثمرين الإسلاميين، والذي يعمل في الوقت ذاته على تحديث معايير التسعير الخاصة بإصداراتنا الخاصة وإصداراتنا في الأسواق الأخرى. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لمستثمرينا وشركائنا على ثقتهم ببنك أبوظبي الأول، الأمر الذي ساعدنا على تحقيق سعر استثنائي للبنك لا سيما بعد التحديات الكبيرة التي شهدتها أسواق الدخل الثابت خلال عام 2022.

وسيستمر تمويل المجموعة مبنياً على تنوع قاعدة مستثمرينا واختيار أسواق ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة، حيث تعتبر سوق الصكوك ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا على هذا الصعيد".من الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.