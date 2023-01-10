الأربعاء 11 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

جزيرة ياس أبوظبي تعلن عن مسابقة "أفضل وظيفة في العالم"

جزيرة ياس أبوظبي تعلن عن مسابقة "أفضل وظيفة في العالم"
10 يناير 2023 16:27

أبوظبي (الاتحاد)ة

أعلن سفير شؤون جزيرة ياس الممثل العالمي كيفن هارت عن بدء تلقي الطلبات لتعيين السفير التالي لشؤون الجزيرة وشغل منصب "أفضل وظيفة في العالم".

وسيحظى المرشح الذي سيتم اختياره لشغل هذا المنصب بفرصة الفوز بحزمة استثنائية تشمل راتب يبلغ 100 ألف دولار، وإقامة فندقية فاخرة شاملة باقة من التجارب الترفيهية العالمية في المدن والمرافق الترفيهية المختلفة في جزيرة ياس وغيرها الكثير.

وسيتم استقبال طلبات الترشح خلال الفترة من 9 حتى 23 يناير، حيث يمكن للمرشحين إرسال مقاطع الفيديو المطلوبة للتقدم لهذه الوظيفة على الرابط: hireme.yasisland.com، على أن تقوم اللجنة المختصة باختيار خمسة مؤهلين في 26 يناير. 

للوصول إلى القائمة المؤهلة، يجب على الراغبين تصوير وتحميل مقطع فيديو يصفون فيه كيفية مساهمتهم للارتقاء بالجزيرة وتطويرها وفق رؤيتهم الخاصة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل بلا منازع. ولزيادة فرصهم، يمكن للمتقدمين مشاركة مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز فرصهم بتولي هذا المنصب.

وبالإضافة إلى العديد من التجارب الاستثنائية، ستقدم جزيرة ياس أبوظبي للفائز جائزة قدرها 100 ألف دولار ورحلة بدرجة رجال الأعمال الفاخرة إلى أبوظبي، كما سيقيم الفائز بهذا المنصب في جناح فخم في فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس لمدة 60 يوماً شاملة أفضل تجارب السبا والطعام الشهية التي يقدمها الفندق.

أخبار ذات صلة
«لايف نيشن» تعلن عن مهرجان «وايرلس»
«الدار» تطلق «المدينة المستدامة» في جزيرة ياس

وسيتمكن السفير الجديد لشؤون الجزيرة من الاستمتاع برفاهية التنقل في أرجاء الجزيرة بسيارة فاخرة طوال فترة الإقامة. كما ستقدم حلبة مرسى ياس للفائز عدد من التجارب الترفيهية المليئة بالحماس والسرعة كالمشاركة في سباقات الكارتينغ وتجربة قيادة سيارة فورمولا ياس 3000 ذات المقعد الواحد على مضمار حلبة ياس لسباقات الفورمولا 1.

وللمزيد من مشاعر البهجة والفخامة، سيحصل الفائز أيضاً على عضوية نادي ياس لينكس أبوظبي للغولف لمدة 60 يوماً شاملة جلسات تدريب لصقل المهارات والقدرات في لعبة الغولف.

وسيتمكن الفائز أيضاً من اختبار وتطوير مهاراته في التسلق الداخلي في كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، الذي يضم اثنتين من التجارب العالمية المسجلة للأرقام القياسية وهي أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة.

وسيحصل الفائز أيضاً على بطاقتي دخول سنوية من الفئة الذهبية لمدن ياس الترفيهية للاستمتاع بالباقة الواسعة من التجارب والألعاب والجولات الترفيهية التي تحتضنها كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بمسابقة "أفضل وظيفة في العالم" في تاريخ 3 فبراير 2023. 

جزيرة ياس
آخر الأخبار
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
الرياضي
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
اليوم 16:40
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
الرياضي
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
اليوم 16:22
مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
الاقتصادي
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
اليوم 16:18
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
اليوم 16:17
«كيا» تستثمر في الهند لتطوير سيارات كهربائية
الاقتصادي
«كيا» تستثمر في الهند لتطوير سيارات كهربائية
اليوم 16:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©