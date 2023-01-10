جزيرة ياس أبوظبي تعلن عن مسابقة "أفضل وظيفة في العالم"

أبوظبي (الاتحاد)ة

أعلن سفير شؤون جزيرة ياس الممثل العالمي كيفن هارت عن بدء تلقي الطلبات لتعيين السفير التالي لشؤون الجزيرة وشغل منصب "أفضل وظيفة في العالم".

وسيحظى المرشح الذي سيتم اختياره لشغل هذا المنصب بفرصة الفوز بحزمة استثنائية تشمل راتب يبلغ 100 ألف دولار، وإقامة فندقية فاخرة شاملة باقة من التجارب الترفيهية العالمية في المدن والمرافق الترفيهية المختلفة في جزيرة ياس وغيرها الكثير.

وسيتم استقبال طلبات الترشح خلال الفترة من 9 حتى 23 يناير، حيث يمكن للمرشحين إرسال مقاطع الفيديو المطلوبة للتقدم لهذه الوظيفة على الرابط: hireme.yasisland.com، على أن تقوم اللجنة المختصة باختيار خمسة مؤهلين في 26 يناير.

للوصول إلى القائمة المؤهلة، يجب على الراغبين تصوير وتحميل مقطع فيديو يصفون فيه كيفية مساهمتهم للارتقاء بالجزيرة وتطويرها وفق رؤيتهم الخاصة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل بلا منازع. ولزيادة فرصهم، يمكن للمتقدمين مشاركة مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز فرصهم بتولي هذا المنصب.

وبالإضافة إلى العديد من التجارب الاستثنائية، ستقدم جزيرة ياس أبوظبي للفائز جائزة قدرها 100 ألف دولار ورحلة بدرجة رجال الأعمال الفاخرة إلى أبوظبي، كما سيقيم الفائز بهذا المنصب في جناح فخم في فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس لمدة 60 يوماً شاملة أفضل تجارب السبا والطعام الشهية التي يقدمها الفندق.

وسيتمكن السفير الجديد لشؤون الجزيرة من الاستمتاع برفاهية التنقل في أرجاء الجزيرة بسيارة فاخرة طوال فترة الإقامة. كما ستقدم حلبة مرسى ياس للفائز عدد من التجارب الترفيهية المليئة بالحماس والسرعة كالمشاركة في سباقات الكارتينغ وتجربة قيادة سيارة فورمولا ياس 3000 ذات المقعد الواحد على مضمار حلبة ياس لسباقات الفورمولا 1.

وللمزيد من مشاعر البهجة والفخامة، سيحصل الفائز أيضاً على عضوية نادي ياس لينكس أبوظبي للغولف لمدة 60 يوماً شاملة جلسات تدريب لصقل المهارات والقدرات في لعبة الغولف.

وسيتمكن الفائز أيضاً من اختبار وتطوير مهاراته في التسلق الداخلي في كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، الذي يضم اثنتين من التجارب العالمية المسجلة للأرقام القياسية وهي أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة.

وسيحصل الفائز أيضاً على بطاقتي دخول سنوية من الفئة الذهبية لمدن ياس الترفيهية للاستمتاع بالباقة الواسعة من التجارب والألعاب والجولات الترفيهية التي تحتضنها كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بمسابقة "أفضل وظيفة في العالم" في تاريخ 3 فبراير 2023.