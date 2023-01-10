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الاقتصادي

انخفاض الدولار مع انحسار مخاوف رفع أسعار الفائدة

الدولار
10 يناير 2023 16:15

سنغافورة (رويترز) 
 انخفض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الثلاثاء متأثراً بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة، ومع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كوفيد في الصين.
وتتزايد الشكوك بالأسواق في أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع سعر الفائدة فوق خمسة بالمئة للسيطرة على التضخم، إذ بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل. 

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ويتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها دون خمسة بالمئة بحلول يونيو.وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07 بالمئة إلى 1.0739 دولار مستقراً قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.21705 دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار أمس الاثنين وبعدما أغلق مرتفعاً 0.73 بالمئة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.03 بالمئة إلى 103.14 بعدما تراجع 0.7 بالمئة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.
وزاد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.69155 دولار أمريكي، بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة الماضية.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.6378 دولار أمريكي ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس عند 0.6411 دولار. 

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