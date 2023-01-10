الأربعاء 11 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يستقر مع ترقب قرار أميركي بخصوص الفائدة

تخفيف قيود كوفيد في الصين تصعد بسعر النفط
10 يناير 2023 16:14

نيويورك (رويترز) 
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وتخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود. 

أخبار ذات صلة
صعود طفيف للنفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية
روسيا: إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطنا

ويقول صناع السياسات النقدية في المركزي الأمريكي: إن بيانات التضخم الجديدة التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلاً من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.وبحلول الساعة 1:15 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 74.58 دولار للبرميل.
وقفز الخامان واحداً بالمئة أمس الاثنين، بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.
وكشف استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضاً طفيفاً.
ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات الخام الأمريكية في الساعة 4.30 بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء. 

أسعار النفط
آخر الأخبار
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
الرياضي
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
اليوم 16:40
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
الرياضي
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
اليوم 16:22
مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
الاقتصادي
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
اليوم 16:18
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
اليوم 16:17
«كيا» تستثمر في الهند لتطوير سيارات كهربائية
الاقتصادي
«كيا» تستثمر في الهند لتطوير سيارات كهربائية
اليوم 16:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©