«البيئة - أبوظبي» تعرض تجاربها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض هيئة البيئة - أبوظبي، أحد الرعاة الرئيسين في أسبوع أبوظبي للاستدامة، خلال الحدث جهودها في الحفاظ على البيئة وتجاربها.

يشارك في هذا الحدث، الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من السبت 14 يناير إلى الخميس 19 يناير، تحت شعار «متّحدون بشأن العمل المناخي نحو مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين»، نخبة من خبراء الهيئة ضمن سلسلة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال هذا الأسبوع. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يسعدنا في هيئة البيئة - أبوظبي أن نكون شركاء استراتيجيين مع شركة مصدر في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، هذا الحدث السنوي المهم الذي يؤكد مكانة أبوظبي العالمية، ودورها الرائد في مجال الاستدامة، والتي تعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل الآراء والخبرات حول قضايا الاستدامة على المستوى الدولي. ويتطلع فريقنا إلى التعرف على مجموعة من الابتكارات وأفضل الممارسات من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، والتي ستعزز من جهودنا للحفاظ على البيئة بشكل أفضل، كما سيتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على قصص نجاحنا وخبراتنا في هذا المجال».