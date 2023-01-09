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الإمارات تتمتع بإمكانات كبيرة لتبني تقنيات الميتافرس

الإمارات تتمتع بإمكانات كبيرة للاستفادة من 10 مجالات استخدام متنوعة في عصر «الميتافرس»
9 يناير 2023 20:10

دبي (الاتحاد) كشف تقرير جديد صادر عن بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) بالتعاون مع شركة ميتا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بإمكانات كبيرة وأرضية خصبة للاستفادة من عشرة مجالات استخدام متنوعة في عصر «الميتافرس» مثل الرعاية الصحية عن بُعد، وتقنية التوائم الرقمية، والأنشطة السياحية المعززة، والفعاليات الحية المدعومة بالواقع المعزز، والتسوق المدعوم بالواقع الافتراضي والمعزز، والأصول الرقمية، وغيرها. وأشار التقرير إلى أن السوق المتقدمة في الإمارات يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في توسيع نطاق الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها عالم «الميتافرس». كما استكشف الاعتبارات الرئيسية وأفضل الممارسات وحالات الاستخدام ذات الصلة لإطلاق العنان للإمكانات والإيجابيات التي يوفرها عالم الميتافرس. وتعمل الإمارات على تعزيز منظومتها الخاصة بعالم «الميتافرس» على نحو سريع.

شركات البلوك تشين

وتهدف استراتيجية دبي للميتافيرس، التي تم إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام، إلى جعل دبي أحد أكبر 10 اقتصادات مساهمة في عالم «الميتافيرس»، حيث تسعى جاهدة لتكون مركزاً عالمياً لمجتمع «الميتافيرس». واستضافت دبي في وقت سابق من هذا العام ملتقى دبي للميتافرس، الذي جمع أكثر من 300 من الخبراء العالميين وصنّاع السياسات وقادة الفكر وصنّاع القرار لتحديد أفضل الطرق للاستفادة من الفرص التي يوفرها عالم الميتافرس للقطاع الحكومي ومختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية بشكل عام إلى تعزيز طموحات دبي بمضاعفة عدد شركات البلوك تشين ودعم أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030.

الابتكارات الجديدة

وقالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوّض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينج جروب:«تُعد دولة الإمارات رائدة على صعيد الاستعداد والجاهزية لتبني تقنيات «الميتافرس» عبر جميع عوامل التمكين الرئيسية، مع وجود بعض الفجوات التي يجب معالجتها، ولا سيما تكلفة الاتصالات. وتشكل التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية في عصر «الميتافرس»، لكنها ليست سوى جزء واحد من المنظومة الواسعة والمطلوبة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعالم الميتافيرس، وتندرج ضمن مجموعة من الركائز الأساسية: وهي بنية تحتية موثوقة يسهُل الوصول إليها، وتكنولوجيا أرخص وأفضل، ووجود قاعدة مستخدمين تتبنى الابتكارات الجديدة، وإنشاء المحتوى، ووجود اقتصاد يدعم استخدام المنتجات، إضافة إلى الركيزة الأهم والمتمثلة في وجود لوائح تنظيمية قوية».

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الأصول الافتراضية

واستناداً إلى حجم السوق وإمكانات النمو والتركيز الحكومي، يستكشف التقرير الذي يحمل عنوان «خلق واقع جديد: الميتافيرس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، حالات الاستخدام العشر الأكثر صلة بسوق الإمارات. وتشمل حالات الاستخدام هذه التعاون الافتراضي، والمهارات الرقمية والتدريب، والتعليم المعزز، والرعاية الصحية عن بُعد، وتقنية التوائم الرقمية، والأنشطة السياحية المعززة والفعاليات المدعومة بالواقع المعزز، والألعاب، والتسوق المدعوم بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، إضافة إلى الأصول الافتراضية.

الشركات العالمية

وقالت جوال عواد، رئيسة برامج السياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في ميتا:«نتعاون مع شركات أخرى على بناء عالم «الميتافرس» ليكون عالماً يستفيد منه مليارات الناس. نحن نستثمر في إنشاء منظومة متكاملة لعالم «الميتافرس» ودعم البرامج والأبحاث التي تركز على جعل هذا العالم وما يوفره من إمكانات في متناول أكبر عدد ممكن من الناس. لهذا نتعاون ونعزز شراكاتنا مع العديد من الشركات والمؤسسات بالقطاع والقطاع العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وشركات رائدة مثل بوسطن كونسلتينج جروب. ويتيح لنا هذا النهج التعاوني العمل معاً لصياغة المبادئ والتوقعات التي يمكنها المساعدة في توجيه هذه التقنيات الجديدة خلال مرحلة بنائها وتطويرها وتحديد المجالات التي يمكننا من خلالها المساعدة في تعزيز تقدم هذه المنظومة. ونسعى معاً لضمان اقتران الحماس لهذه الإمكانات الجديدة مع تركيز كبير على تطويرها بشكل تعاوني ومسؤول».

الميتافيرس
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