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الاقتصادي

16.27 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي

الإمارات عززت مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات
9 يناير 2023 20:03

رشا طبيلة (أبوظبي) كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 16.273 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، منها تسجيل 563 علامة تجارية جديدة في شهر ديسمبر الماضي. ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم. وتفصيلاً، أشارت الوزارة في تقرير حديث لها حول العلامات التجارية للعام 2022، إلى أن العلامات التجارية المسجلة شملت العديد من القطاعات والمجالات السلعية والخدمية، وضمت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى من حكومية وشبه حكومية وخاصة. وفيما يتعلق بأهم المجالات والقطاعات لأبرز العلامات المسجلة خلال العام 2022، المواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع التكنولوجي والتحول الرقمي وقطاع النفط وقطاع المياه، والبنوك والتجارة والاستثمار والصناعة والاتصالات والإلكترونيات والعقارات والرعاية الصحية والسياحة ولضيافة والمطاعم والمقاهي والزراعة، إضافة إلى قطاعات السيارات وخدماتها من قطع الغيار والإطارات وخدمات الاستشارات، فضلاً عن قطاع الرياضة وتنظيم الفعاليات والعطور والملابس والمجوهرات ومستحضرات التجميل. ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

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