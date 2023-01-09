طيران الإمارات تنفذ أكبر برنامج تحديث لأسطول طائرات في العالم

مصطفى عبد العظيم (دبي) كشف عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عن قيام الناقلة بتنفيذ أكبر وأضخم برنامج تحديث وتجديد أسطول طائرات لشركة واحدة على مستوى الصناعة، في أقل فترة زمنية.

وأكد الرضا، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية في دبي اليوم، أن البرنامج الذي يضم 120 طائرة وبتكلفة 7 مليارات درهم، سيسهم في تمديد سنوات الخدمة 5 سنوات إضافية عن المتوسط العمري المحدد لكل طائرة، فضلاً عن التجديدات الشاملة في المقصورات الداخلية بالكامل، وتركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

عادل الرضا

تجديد 2.6 إلى 3 طائرات كل شهر

وأضاف أن عملية تجديد وتحديث أول طائرة من طراز آيرباص A380 استغرقت 56 يوماً، لافتاً إلى أنه وبعد إعادة إدخال أول طائرتين محدثتين إلى الخدمة، تستهدف الناقلة تجديد 2.6 إلى 3 طائرات كل شهر، وفقاً لقدرة الشركاء الموردين الذين يصل عددهم إلى 62 مورداً.

ونوه بقيام طيران الإمارات بتعيين 190 موظفاً جديداً للمشروع، ووظف الموردون الرئيسون مئات العاملين المهرة لإنجاز أكبر برنامج معروف لتحديث الطائرات في صناعة الطيران التجاري.

وأوضح الرضا أنه بحلول عام 2024، ستعود جميع طائرات A380 المخصصة للتحديث، والبالغ عددها 67 طائرة، إلى الخدمة، ومن ثم تبدأ طيران الإمارات في تحديث 53 طائرة بوينج 777 يشملها البرنامج، المنتظر أن يكتمل في منتصف عام 2025، لافتاً إلى أن الهدف من البرنامج الضخم رفع مستوى المنتج، إذ ترتقي التحديثات على الطائرات ضمن البرنامج بتجربة السفر في جميع الدرجات.

15 مليون درهم للطائرة الواحدة

وذكر أن تكلفة تجديد وتحديث الطائرة الواحدة تصل إلى نحو 15 مليون درهم، مشيراً إلى أنه خلال السنة المالية المقبلة سيكون هناك حاجة لنحو 500 موظف من فنيين ومهندسين في مركز طيران الإمارات الهندسي، بالإضافة إلى الوظائف التي تم توفيرها خلال السنة المالية الجارية.

توفير خدمات وتجربة سفر ذات جودة عالية على الطائرات ضمن أسطول الناقلة

وأفاد بأن فكرة برنامج التحديث بدأت بسبب تأخير تسلم الناقلة لبعض الطائرات التي كانت من المقرر أن تتسلمها في عام 2021 و2023 من طرازي بوينج 777 إكس وإيرباص A350، مشيراً إلى أنه كان من المهم إيجاد حلول بديلة لملء هذه الثغرة في إطار توفير خدمات وتجربة سفر ذات جودة عالية على الطائرات ضمن أسطول الناقلة.

ورش عمل مخصصة

من جهته، قال أحمد صفا، نائب رئيس أول للدائرة الهندسية، أن مركز الإمارات الهندسي أنشأ ورش عمل مخصصة لهذا المشروع. ولفت إلى أن الطائرات، وبعد إتمام عملية التجديد، ستتميز بأحدث منتجات طيران الإمارات والديكورات الداخلية في جميع المقصورات التي تزينها لأول مرة شجرة الغاف، وألوان جديدة زاهية في السجاد وألواح الجدران، بالإضافة إلى التشطيبات الخشبية ذات الألوان الفاتحة.

تزين جميع المقصورات لأول مرة بشجرة الغاف

وبين أن فرقاً من المهندسين والفنيين قاموا على مدار الساعة، بتفكيك المقصورات الداخلية بالكامل لأول طائرة A380 وإعادة تجميعها مرة أخرى في تسلسل تم التخطيط له واختباره بعناية، حيث تم تجديد وتحديث أكثر من 8 آلاف قطعة في الطائرة الواحدة، مع إزالة آلاف الأجزاء أو استبدالها أو تحديثها، بما يشمل حمّام الشاور الذي يأتي بدرجات لونية جديدة مع رسم يدوي لشجرة الغاف.

وقال صفا، إن الفرق الهندسية تنفذ عملية متسقة لكل طائرة، حيث يقوم فريق من المهندسين أولاً بإزالة مقاعد الدرجة السياحية الواقعة على النوافذ، ما يوفر مساحة لفريق آخر لإزالة الألواح الجانبية من المقصورة الداخلية. وتنقل هذه الألواح مباشرة إلى واحدة من ثلاث ورش مصممة لهذا الغرض، ليتم تصفيحها بأحدث درجات ألوان طيران الإمارات، كما تتم إزالة 88 مقعداً من مقصورة الدرجة السياحية في مقدمة الطابق الأرضي لإفساح المجال لتركيب 56 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة المستحدثة.