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1.6 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

1.6 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
9 يناير 2023 17:14

أبوظبي (وام)
 استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، وربح سوق دبي المالي ما يربو على 1.63 مليار درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك.
وتوزعت السيولة بواقع 1.32 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و249.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 447.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.9 ألف صفقة.
وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.59% أو ما يعادل 19.55 نقطة ليغلق عند 3321.99 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10102.44 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10170.37 نقطة.
وتعزز أداء سوق دبي المالي، مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.38% إلى 5.85 درهم، و"دبي الإسلامي" بنسبة 1.42% ليغلق عند 5.68 درهم، كما زاد "ديوا" بنحو 0.43% وصولا إلى 2.3 درهم، وصعد "سالك" بنسبة 0.79% إلى 2.55 درهم.
وتصدر "الخليج للملاحة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 81.8 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً أكثر من 36.5 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 35.3 مليون درهم.
وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم "أي آند" بنسبة 3.07% و"موانئ أبوظبي" 2.54% و"أغذية" 1.79% و"أدنوك للتوزيع" 1.32% و"الجرافات البحرية" 1.2% و"الياه سات" 0.78% و"أبوظبي الإسلامي" 0.44% و"فيرتغيلوب" 0.25%.وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 257.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.02% إلى 408.7 درهم، ثم "ألفا ظبي" بسيولة 183.3 مليون درهم، تلاه "أبوظبي الأول" جاذباً حوالي 109.5 مليون درهم.

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