انطلاق فعاليات «ستيل فاب 2023» في إكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة اليوم (الاثنين) في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط مشاركة دولية واسعة من 200 شركة تمثل 33 دولة من نخبة المُصنعين والمُوردين العالميين، وتضم أجنحته أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية.

وحضر افتتاح المعرض الذي يستمر حتى تاريخ 12 يناير الجاري، سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الصناعة في الدولة، وطيف واسع من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين.

وعقب الافتتاح تجول الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي برفقة رئيس غرفة الشارقة وعدد من الشخصيات والمسؤولين، في أرجاء المعرض حيث تفقد مختلف أقسامه والتقى عدداً من العارضين واستمع منهم إلى شرح حول أحدث منتجات وتقنيات صناعة الحديد والصلب التي تعرضها شركاتهم.

منصة مثالية

وأثنى الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، على جهود غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ودورهما في تعزيز مكانة هذا الحدث الذي استطاع خلال 18 دورة بأن يكون منصة مثالية للمهتمين والعاملين في صناعة الحديد والصلب على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تشهد طفرة صناعية كبيرة في ظل الدعم الحكومي لقطاع الصناعة، الذي يعد القاعدة الرئيسية للاقتصاد العصري، ولهذا يشكل المعرض سنوياً فرصة مهمة للمصنعين المحليين على مستوى الدولة وإمارة الشارقة التي تمتلك أكثر القطاعات الصناعية استدامة وتشكل قلب الصناعات التحويلية على مستوى الدولة، للاستفادة من الخبرات والتجارب التي يستعرضها الحدث، والتي تسهم أيضاً في تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتروج في الوقت نفسه لبيئة الأعمال الصناعية المثلى التي تمتلكها الشارقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة.

دفع عجلة التنمية الصناعية

من جانبه أكد عبد الله سلطان العويس، أن دعم غرفة الشارقة ورعايتها الحثيثة لمعرض ستيل فاب 2023، يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على تسخير كافة الإمكانيات لدفع عجلة التنمية الصناعية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك من خلال إيجاد وتطوير حدث تسهم مخرجاته في دعم الصناعات التحويلية بالإمارات التي تصدرت المرتبة الأولى عربياً خلال 2021، من حيث قيمة صادرات الصناعات التحويلية، مع بلوغها نحو 142.5 مليار دولار والتي تقوم أساساً على الحديد والصلب، وذلك بما يقدمه «ستيل فاب» من أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في هذه الصناعة والتطبيقات الجديدة التي تطور خبرات الشركات الوطنية وتسهم أيضاً في تعزيز تنافسيتها، في إطار دعم الغرفة للهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، فضلاً عن تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تهيئة الممكنات المحفزة للاستثمار واجتذاب المواهب المتخصصة بهذه الصناعة الحيوية.

ريادة الشارقة

من جهته قال سيف محمد المدفع: إن الفعاليات التي تشهدها أرض المعارض في مركز إكسبو الشارقة أسهمت بشكل كبير في ترسيخ ريادة إمارة الشارقة الإقليمية وتحفيز ديناميكيتها كمركز لممارسة وتأسيس الأعمال ومنصة مثالية لتلاقي الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف القطاعات ومن شتى أنحاء العالم، وهذا ما نسعى له دوماً في كافة الفعاليات التي ننظمها ولاسيما معرض «ستيل فاب» الذي استطاع عاماً تلو الآخر بأن يؤكد دوره الهام في توفير الدعم لصناعة الحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها، من خلال استقطابه سنوياً لآلاف الزوار والمهتمين، ما يعكس مدى أهميته المُتصاعدة إقليمياً ودولياً كمنصة رائدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في قطاع صناعة وتشكيل الصلب والمعادن، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير للمعرض في يومه الأول يضمن بداية إيجابية في دورته لهذا العام، وخاصة أن السواد الأعظم من الزوار هم من صُناع القرار لدى مؤسسات وشركات تتطلع للاستفادة قدر المستطاع من الفرص التي تقدّمها المعارض المتخصصة مثل «ستيل فاب».

أحدث التقنيات

ويشهد المعرض على مدار أربعة أيام، أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب والتي ستقدمها أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنعة في العالم، وفي مقدمتها بريطانيا، والصين، وإيطاليا، والهند، وألمانيا، وتركيا، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية، كما ستشهد فعاليات الدورة الثامنة عشرة إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «أفضل لحام» التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع شركة «ESAB» ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، وذلك بهدف تعزيز التميز في صناعة اللحام لدى المحترفين والمهنيين في هذا المجال من مختلف الشركات الرائدة المشاركة في المعرض، وبلغ عدد المسجلين في المسابقة التي تنقسم إلى جولتين 40 متسابقاً، حيث سيتم في ختامها اختيار الفائزين بعد عقد الاختبارات النهائية من قبل لجنة تحكيمية مكوِّنة أعضاءها من ممثلين عن الجهات المنظمة.

ويقدم ستيل فاب 2023 للزوار فرصة المشاركة في العديد من الجلسات والندوات الحوارية والاستماع إلى كبار اللاعبين المحليين الدوليين في مجال الأعمال المعدنية، والخبراء والمتخصصين الذين سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع، بما فيها مستقبل صناعة الحديد والصلب والاستدامة ومتغيرات سوق صناعة الصلب والفولاذ الإنشائي، وآخر مستجدات وتطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي، كما يركز ستيل فاب 2023 على التقنيات الحديثة والمجالات المتخصصة، بما سيتضمنه من عرض لأبرز الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب، وأنظمة القطع التي تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، ومصادر الطاقة المستخدمة في آلات القطع واللحام والمواد والمنتجات الاستهلاكية والكماليات وأجهزة اللحام بالحزمة الإلكترونية، ومعدات مناولة المواد، وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن، بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.