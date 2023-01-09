«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن أولى فعالياته للعام 2023، حيث يستضيف السوق ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام يوم 19 يناير 2023 والذي ينعقد من ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتجمع الدورة الخامسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام جمع من المستثمرين الدوليين والقادة الحكوميين والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز وإدارة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في مختلف مجالات الاستدامة.

سيستعرض هذا الحدث الرائد مجموعة من المواضيع الرئيسية تشمل الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر كوب 28 (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى التحول في إستراتيجيات الأعمال لتحقيق الأهداف المناخية، والابتكار في المنتجات المالية المستدامة.

ويتضمّن جدول الأعمال أيضًا فرص سوق الكربون العالمي ودور التعليم في التمويل الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة والمسرّعات والمنصّات التي تقود جهود التغيير في مجال التمويل المستدام.وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام كل من سموّ الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمشروع المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخيّ، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهونغ ثوي باترسون، المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق المناخ الأخضر، وهيرو ميزونو، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالتمويل المبتكر والاستثمارات المستدامة وعضو في مجلس إدارة تسلا، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - "معًا"، إضافة إلى كبار المتحدثين من "مورغن ستانلي" و"إتش إس بي سي" وستاندرد تشارترد"، وبنك أبوظبي الأول، و"بي إن بي باريبا"، و"جلف كابيتال"، و"تايكهاو كابيتال" وغيرهم من كبرى المؤسسات العالمية.

وبهذه المناسبة قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر كوب 28 هذا العام، يتركّز اهتمام القطاع المالي بشكل متزايد على منتجات وخدمات التمويل الأخضر المدعومة بالقواعد التنظيمية والسياسات الموضوعة. وبصفتنا جهة تنظيمية، يمكننا التشديد على ازدياد أهميّة دور الأطر التنظيمية في تعزيز نموّ التمويل المستدام، ودعم تدفّق رؤوس الأموال المباشر وغير المباشر نحو المشاريع والاستثمارات التي تعتبر مهمة لتحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية."

وأضاف قائلًا: "يدعم سوق أبوظبي العالمي النموّ المتسارع لمنظومة التمويل المستدام من خلال اقتراح إطار تنظيمي شامل يغطي صناديق الاستثمارات الموجّهة نحو الاستدامة والمحافظ والسندات المدارة، بالإضافة إلى إطار عمل بشأن الإفصاحات البيئية لشركات سوق أبوظبي العالمي. ويجمع الملتقى الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي قادة وخبراء دوليين لمناقشة كيفية تسريع التقدّم نحو مستقبل مستدام من خلال دعم تخصيص رؤوس الأموال للأنشطة الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية محليًا وعالميًا."

دعم سوق أبوظبي العالمي على مرّ السنوات الماضية، عددًا من المبادرات التي تركّز على الاستدامة بما فيها إعلان أبوظبي للتمويل المستدام والمجموعة الأولى من المبادئ الإرشادية في الدولة حول التمويل المستدام، وأصبح أول مركز مالي دولي محايد للكربون في العالم.

ويعدّ ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي يقام في دورته الخامسة هذا العام خطوة أخرى في هذا الاتجاه، مما يؤكّد التزام سوق أبوظبي العالمي بإنشاء مركز مالي مستدام في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.