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ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب

مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
9 يناير 2023 16:18

سنغافورة (د ب أ)

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين في ظل تفاؤل المستثمرين بتعافي الطلب الصيني على النفط، واحتمالات تخفيف  تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط، ارتفع نحو 75 دولار للبرميل، بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8%. 

يأتي ذلك في حين قال مسؤول في بنك الشعب (المركزي) الصيني إن النمو الاقتصادي للصين سيعود إلى مساره فورا، حيث تعتزم الحكومة تقديم المزيد من الدعم المالي للأسر والشركات في الصين. 

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في الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، مع تباطؤ وتيرة نمو الأجور في الولايات المتحدة. 

ويعني هذا السيناريو تراجع قيمة الدولار  أمام العملات الأخرى مما يزيد الطلب على السلع والمواد الخام في الأسواق العالمية. 

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط  بنسبة 1.4% إلى 74.80 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.4% إلى 79.64 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

أسعار النفط
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