الذهب يواصل المكاسب إلى ذروة ثمانية أشهر

لندن (رويترز)

واصلت أسعار الذهب مكاسبها وارتفعت إلى ذروة ثمانية أشهر اليوم الاثنين بدعم من تراجع الدولار الذي يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية للمشترين في الخارج فيما يراهن المستثمرون على اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسارا أقل حدة لرفع الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.7 بالمئة إلى 1878.06 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0557 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1881.90 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر عائدا.

وزادت الفضة في العقود الفورية واحدا بالمئة إلى 24.04 دولار، كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1822.62 دولار بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1088.38 دولار.