الثلاثاء 10 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الاتحاد للطيران» تواصل حملة التوظيف العالمية

«الاتحاد للطيران» تواصل حملة التوظيف العالمية
9 يناير 2023 15:32

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل الاتحاد للطيران، حملة التوظيف العالمية والبحث عن أفضل المواهب من محبي اكتشاف العالم وتقديم خدمات ضيوف رائدة.وقالت الشركة في بيان «مع ارتفاع الطلب على السفر، تواصل الاتحاد بالنمو وتسعى لتوظيف المرشحين على امتداد المدن العالمية طوال شهر يناير».
ويتألف فريق الاتحاد للطواقم الجوية من أكثر من 150 جنسية مختلفة، وتشغل رحلاتها على امتداد 64 وجهة حول العالم.
وسيقيم أفراد الطاقم الجوي في مدينة أبوظبي، المعروفة بكرم ضيافتها وثقافتها. وتشتهر المدينة أيضاً بالأمان، وشواطئها الخلابة ومطاعمها الحائزة على جوائز والحياة الليلية وفرص لا تنتهي لاكتشاف تجارب الفن والترفية وأساليب الحياة على بعد خطوات.
وسيحظى أفراد الطاقم الجوي بسكن مفروش بالكامل في أبوظبي، بالإضافة إلى ميزات عدة ورواتب تنافسية، تأمين صحي وامتيازات سفر رائعة لهم وللعائلة والأصدقاء. ويستفيدون كذلك إلى خصومات على الأطعمة والمشروبات وأنشطة الترفيه في محيط العاصمة الإماراتية الحيوي.
وفي هذا الخصوص، تحدثت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول، قائلة: «إذا كنت مهتم بالعمل في مهنة تحلق بك، فإن الاتحاد تقدم لك أفضل فرصة للانطلاق. سيحظى المرشحين على فرصة التعرف على ثقافات مختلفة والسفر إلى وجهات مدهشة والارتقاء بمهنتهم مع الاتحاد للطيران».
وأضافت «نؤمن في الاتحاد بضرورة أن يحظى موظفونا على نفس مستوى الرعاية الذي نوفره لضيوفنا."
وعلى الراغبين بالحصول على مهنة تتيح لهم السفر حول العالم، إحضار سيرتهم الذاتية إلى الأيام المفتوحة المتاحة والمذكورة في الجدول أدناه. سيتم التواصل مع المرشحين المختارين للقائمة القصيرة لإجراء المقابلات في اليوم التالي».
وسيخضع المرشحون الناجحون لبرنامج تدريبي مكثف في أبوظبي، يشمل كافة المجالات الأساسية الضرورية، وأعلى مستويات السلامة وتقديم الخدمة في المقصورة.

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تعزز رحلاتها إلى بانكوك
الناقلات الإماراتية ضمن العشرين الأكثر أماناً في العالم
الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
دنيا
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
اليوم 08:27
موضوعية
دنيا
عندما تنسى شرب الماء.. ماذا يحدث في الجسم؟!
اليوم 07:52
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
عربي ودولي
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
اليوم 07:49
منزل متضرر بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب في أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا
اليوم 07:14
سيف بن زايد يتوسط المشاركين في المؤتمر بحضور خليفة الخييلي وأحمد ناصر الريسي وكبار الحضور (من المصدر)
الإمارات
سيف بن زايد: استمرار مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©