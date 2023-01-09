«الاتحاد للطيران» تواصل حملة التوظيف العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل الاتحاد للطيران، حملة التوظيف العالمية والبحث عن أفضل المواهب من محبي اكتشاف العالم وتقديم خدمات ضيوف رائدة.وقالت الشركة في بيان «مع ارتفاع الطلب على السفر، تواصل الاتحاد بالنمو وتسعى لتوظيف المرشحين على امتداد المدن العالمية طوال شهر يناير».

ويتألف فريق الاتحاد للطواقم الجوية من أكثر من 150 جنسية مختلفة، وتشغل رحلاتها على امتداد 64 وجهة حول العالم.

وسيقيم أفراد الطاقم الجوي في مدينة أبوظبي، المعروفة بكرم ضيافتها وثقافتها. وتشتهر المدينة أيضاً بالأمان، وشواطئها الخلابة ومطاعمها الحائزة على جوائز والحياة الليلية وفرص لا تنتهي لاكتشاف تجارب الفن والترفية وأساليب الحياة على بعد خطوات.

وسيحظى أفراد الطاقم الجوي بسكن مفروش بالكامل في أبوظبي، بالإضافة إلى ميزات عدة ورواتب تنافسية، تأمين صحي وامتيازات سفر رائعة لهم وللعائلة والأصدقاء. ويستفيدون كذلك إلى خصومات على الأطعمة والمشروبات وأنشطة الترفيه في محيط العاصمة الإماراتية الحيوي.

وفي هذا الخصوص، تحدثت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول، قائلة: «إذا كنت مهتم بالعمل في مهنة تحلق بك، فإن الاتحاد تقدم لك أفضل فرصة للانطلاق. سيحظى المرشحين على فرصة التعرف على ثقافات مختلفة والسفر إلى وجهات مدهشة والارتقاء بمهنتهم مع الاتحاد للطيران».

وأضافت «نؤمن في الاتحاد بضرورة أن يحظى موظفونا على نفس مستوى الرعاية الذي نوفره لضيوفنا."

وعلى الراغبين بالحصول على مهنة تتيح لهم السفر حول العالم، إحضار سيرتهم الذاتية إلى الأيام المفتوحة المتاحة والمذكورة في الجدول أدناه. سيتم التواصل مع المرشحين المختارين للقائمة القصيرة لإجراء المقابلات في اليوم التالي».

وسيخضع المرشحون الناجحون لبرنامج تدريبي مكثف في أبوظبي، يشمل كافة المجالات الأساسية الضرورية، وأعلى مستويات السلامة وتقديم الخدمة في المقصورة.