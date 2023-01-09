«منتدي الشارقة للاستثمار» ينطلق 8 فبراير المقبل

الشارقة (الاتحاد)

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" عن برنامج فعاليات الدورة السادسة من فعاليات "منتدى الشارقة للاستثمار" الذي يقام يومي 8 و9 فبراير 2023 المقبل في "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات"، حيث يستضيف عدداً من الجلسات النقاشية الملهمة وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وعالمياً.

ويشكّل المنتدى، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار "إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل" حدثاً سنوياً بارزاً، حيث يسلط الضوء على أهمية توجيه بوصلة الاستثمار نحو القطاعات المستدامة والتي تشكل قاعدة حاجات المجتمعات، وضرورة دمجها بأحدث التقنيات للارتقاء بها بما يحقق مستقبل قائم على الاستدامة والاهتمام بالعنصر البشري، ويعزز الثقة بين المستثمر الأجنبي وأسواق المنطقة ويدعم الشراكات بين أصحاب المصلحة، ولا سيمّا في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.

ويبحث المنتدى في دورة هذا العام آخر مستجدات مشهد الاستثمار العالمي في أعقاب التجربة الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين والآثار التي خلفتها في توجهات المستثمرين وخياراتهم، ويتطلع إلى استكشاف الفرص الكامنة في عالم ريادة الأعمال من خلال الوقوف على مجموعة من الموضوعات الملهمة التي تركز على مستقبل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الافتراضي ودور الأعمال العائلية في دعم الاقتصادات الإقليمية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، كما يناقش دور المنطقة في إزدهار الشركات الناشئة التي تساعد على إعادة صياغة مفاهيم الاستدامة والتنمية والمسؤولية الاجتماعية وأهمية التقنيات الحديثة في رسم معالم مدن ومجتمعات المستقبل.

وينظم المنتدى لأول مرة فعالية "ردهة المستثمر"، حيث تستضيف نخبة من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، وتقدّم فرصة فريدة للتواصل مع أكثر الأشخاص تأثيراً في هذا القطاع، موفّرةً للحضور منصة لبناء العلاقات والتواصل مع المستثمرين بما يضمن تعزيز متانة أعمالهم وتحقيق أهدافها المستدامة.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار"استثمر في الشارقة": "يسلط المنتدى هذا العام الضوء على مفهوم (إعادة تعريف الاقتصادات)، بكل ما ينطوي عليه هذا المفهوم من منهجيات وأساليب جديدة ومبتكرة للعمل الاقتصادي الشامل بما يضمن تحقيق مستقبل مستدام، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الأكثر حيوية والصناعات المتقدمة، بمشاركة مجموعة من أفضل الخبراء وكبار المستثمرين في المنطقة والعالم".

وأضاف: "على مدار خمسة أعوام، شهد هذا المنتدى على نجاح الشارقة في جذب المستثمرين من خلال تحقيق أداء اقتصادي متوازن ومستدام، ففي العام 2020، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها 220 مليون دولار أسهمت في توفير 1,117 وظيفة، عبر أربع قطاعات حيوية هي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6%، الأغذية والصناعات الزراعية 49.7%، وعلوم الحياة 47%، والتوزيع والخدمات اللوجيستية 46.2، كما وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة خلال عام 2021 إلى 61,130 رخصة، أي بنسبة نمو 8% عن عام 2020، منها 6,831 رخصة جديدة و54 ألفاً و299 رخصة مجددة".