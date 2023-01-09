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الاقتصادي

الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أشهر

الدولار
9 يناير 2023 15:27

اقترب الدولار اليوم الاثنين من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة قرارات رفع أسعار الفائدة في حين عززت إعادة فتح الحدود الصينية العملات الأعلى مخاطرة.

واقترب اليوان في المعاملات الخارجية من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بشدة.
وسجل الدولار أكبر خسائره الفصلية في 12 عاما في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بدعم من اعتقاد المستثمرين أن مجلس الاحتياطي لن يرفع الفائدة لأكثر من خمسة بالمئة مقارنة بمستوياتها الحالية بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة مع تراجع التضخم والنمو.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية وتباطؤ نمو الأجور وهي أنباء إيجابية للبنك المركزي الأمريكي.
وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 103.62 بعد تراجعه 1.15 بالمئة يوم الجمعة مع تحول المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة.
وارتفع الجنيه الاسترليني مجددا اليوم الاثنين وصعد 0.55 بالمئة إلى 1.2159 بعدما جنى 1.5 بالمئة يوم الجمعة. وصعد اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.0674 بفضل صعوده 1.17 بالمئة يوم الجمعة. وانخفض الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 132.33 مقابل الدولار.

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المصدر: وكالات
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