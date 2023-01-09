«ويز إير» ترسخ مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت ويز إير، عن متوسط انبعاثات الكربون الناجمة عن رحلاتها خلال عام 2022 والتي سجلت 55.2 جرام لكل راكب في الكيلومتر الواحد، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 15.4% عن مستوياتها المسجلة لعام 2021 ويعتبر أدنى متوسط تسجله الشركة على الإطلاق في سنة واحدة.

وسجلت شركة ويز إير أقل بصمة كربونية لكل راكب في الكيلومتر الواحد بين جميع شركات الطيران المنافسة، وتسعى أيضاً إلى خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وترتكز استراتيجية الاستدامة في «ويز إير» على تجديد أسطولها من الطائرات، حيث تحرص بشكلٍ مستمر على استبدال الطائرات القديمة بطائرات إيرباص A321neo الحديثة، فرفدت أسطولها بـ 34 طائرة من هذا الطراز المميز خلال عام 2022.

ومن المقرر أن تتجاوز نسبة الطائرات المعتمدة على التقنيات المتقدمة من طراز neo 50% من أسطول ويز إير بحلول نهاية السنة المالية الحالية. وتشغل ويز إير 177 طائرةً من طراز إيرباص يبلغ متوسط عمرها 4.6 سنة، أي أقل من متوسط عمر أسطول أبرز شركات الطيران المنافسة الذي يصل إلى حوالي 10 سنوات. واعتمدت الشركة في أكثر من 90% من رحلاتها من وإلى دولة الإمارات خلال عام 2022 على الطائرات من طراز A321neo الأكثر استدامة.

وتعتمد طائرات إيرباص A321neo الجديدة على أحدث التقنيات المتوافرة في مجال الطيران، لتضمن تأثيراً إيجابياً كبيراً على البيئة، حيث تساهم في تقليل الضجيج بحوالي 50%، واستهلاك الوقود بنسبة 20%، والانبعاثات الكربونية بنسبة 50% قياساً بالطراز السابق.

وتُعد ويز إير أكبر مشغل لطائرات إيرباص A321neo في أوروبا، مع امتلاكها واحداً من أكبر سجلات الطلبيات المستقلة لهذه الطائرات على مستوى العالم والذي يتجاوز 300 طائرة، مما يتيح لشركة الطيران تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.وتعمل ويز إير باستمرار على إطلاق المبادرات الرامية لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وتحسين تحليلات البيانات ذات الصلة، بالإضافة إلى برنامجها الطموح لتجديد أسطول طائراتها. كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لاستكشاف إمكانات تشغيل الطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين، ومذكرة ثانية مع شركة «أو أم في» لتزويدها بوقود الطيران المستدام بين عامي 2023 و2030. وتؤكد هذه الشراكات مدى التزام «ويز إير» بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية بحلول نهاية العقد الحالي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاجن، رئيس شؤون الموظفين والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات في «ويز إير»: «نفخر باتخاذ ركاب ويز إير الخيار الأكثر مسؤولية تجاه البيئة عند اختيارهم السفر عبر طائراتنا، إذ استطاعت الشركة ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى قطاع الطيران من خلال تشغيل أكثر الطائرات كفاءةً وحداثةً، والتركيز على إحداث تأثير إيجابي على البيئة. ونشكر جميع أفراد الشركة على جهودهم الكبيرة التي أتاحت لنا تسجيل أفضل نتيجة سنوية على الإطلاق في تخفيض كثافة الانبعاثات الكربونية».