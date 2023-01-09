الذهب يربح ويصعد صوب أعلى مستوياته منذ مايو

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 10 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي.
وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% أو ما يعادل 10.34 دولار لتصل إلى 1876.33 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات". في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.6% تعادل 11.3 دولار لتصل إلى 1881.05 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.65% إلى 24.14 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.47% إلى 1820.28 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.61% إلى 1101.65 دولار.