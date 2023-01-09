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الذهب يربح ويصعد صوب أعلى مستوياته منذ مايو

سبائك من الذهب
9 يناير 2023 09:32

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 10 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% أو ما يعادل 10.34 دولار لتصل إلى 1876.33 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".     في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.6% تعادل 11.3 دولار لتصل إلى 1881.05 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.65% إلى 24.14 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.47% إلى 1820.28 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.61% إلى 1101.65 دولار.

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المصدر: وكالات
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