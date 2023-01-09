النفط يصعد بعد فتح الصين حدودها

النفط يصعد قبيل اجتماع "أوبك" والحذر يخيم على الأسواق
9 يناير 2023 07:26
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود مما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 79.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.23 دولار للبرميل بزيادة 46 سنتا أو 0.6 في المئة.
وتعزز الآمال بحدوث زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسواق المالية وتؤدي إلى تراجع الدولار. ويؤدي تراجع الدولار إلى جعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين حائزي العملات الأخرى. وتراجع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي لهما ف
وفتحت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حدودها يوم السبت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مما عزز توقعات طلبها على وقود النقل.
ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات محليا إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي مستعيدة 70 في المئة من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.