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الاقتصادي

الجزائر تعتزم استثمار 30 مليار دولار في استكشاف وإنتاج النفط

الجزائر تعتزم استثمار 30 مليار دولار في استكشاف وإنتاج النفط
9 يناير 2023 01:00

الجزائر (وام)

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أعلنت الجزائر اعتزامها استثمار أكثر من 30 مليار دولار في استكشاف وإنتاج المحروقات، لا سيما الغاز الطبيعي، وذلك من أجل تحسين تموين السوق العالمية. 
وأكد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لـ «سوناطراك» الجزائرية، أنه في إطار المخطط الخماسي للاستثمار الخاص بالشركة (2023-2027)، والمقدر بنحو 40 مليار دولار، سيتم تخصيص أكثر من 30 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج بهدف رفع الإنتاج على المديين القصير والمتوسط، وإعداد حافظة مشاريع مستقبلية، لا سيما فيما يخص الغاز الطبيعي. 
وأشار، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية «واج»، إلى أنه تم رصد أكثر من 7 مليارات دولار لمشاريع التكرير والبتروكيماويات وتمييع الغاز، كما سيتم تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع في سياق مساهمة الشركة في الانتقال الطاقوي، وبخاصة مشاريع استرجاع الغاز المحروق على مستوى مواقع الإنتاج ومجمعات الغاز الطبيعي المميع ومشاريع الطاقة الشمسية بالصفائح الضوئية لتزويد مواقع الإنتاج وكذلك المشاريع النموذجية لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر. 
وذكر أنه سيتم إطلاق مشروعين نموذجيين في 2023 يهدفان إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله عبر خط أنبوب الغاز، منوهاً بأن هذه المشاريع ستسمح بتجريب التكنولوجيا المتعلقة بها والتحكم فيها. 
وأوضح أنه تم تصدير 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عن طريق السوق الفورية عام 2022، لافتاً إلى أن الاكتشافات التي تمت في بعض حقول الغاز ستسمح بزيادات معتبرة في حجم الغاز المتوافر للتصدير من خلال أنابيب نقل الغاز أو بواخر النقل.

الجزائر
النفط
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