أبوظبي تحتضن أكثر من 12 وجهة  شتوية خارجية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تحتضن إمارة أبوظبي أكثر من 12 وجهة سياحية وأنشطة خارجية تناسب الموسم الشتوي، من مماشٍ بحرية تضم مطاعم ومقاهي ومرافق ترفيهية ومواقع سياحية طبيعية بين الطبيعة وأنشطة بحرية وصحراوية.

وتوفر أبوظبي خيارات متعددة لقضاء الأوقات بين أحضان الطبيعة وبإطلالات بحرية، وفي الوقت نفسه تجربة مطاعم ومقاهٍ عالمية ومتنوعة، وممارسة أنشطة الرحلات البحرية والصحراوية وركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة، وغيرها من النشاطات.

خيارات شتوية

ففي جزيرة ياس، تتوفر خيارات شتوية كثيرة، فالواجهة البحرية «ياس باي» تتميز بمجموعة واسعة من مفاهيم الطعام ومرافق الترفيه والاستجمام، ورصيف بحري، وممشى بطول 3 كيلومترات، إضافة إلى «الاتحاد أرينا»، أول «أرينا» داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وأحد فنادق جزيرة ياس. ويُعد «ياس مارينا» عالماً من الترفيه البحري والعائلي على ضفاف جزيرة ياس، يقدم لزواره خيارات متنوعة من المطاعم العالمية ومرافق لممارسة الأنشطة الرياضية المائية والرحلات البحرية، إلى جانب إتاحة الفرصة للراغبين في التدريب على عدد من الرياضات المائية.

ويقدم «ياس مارينا» فرصة لزواره لقضاء وقت ممتع من خلال عدد من المطاعم العالمية والمقاهي، إضافة إلى أنها وجهة مناسبة للعائلات، من خلال توافر ملاعب مخصصة للأطفال والنافورة المائية الراقصة وفعاليات ترفيهية متنوعة، ويضم «ياس مارينا» 227 مرسى للقوارب واليخوت، إضافة إلى مرسى جاف يضم 97 ركناً، ولمحبي الرياضة، يضم ياس مارينا عدداً من المرافق الرياضية المميزة ومراكز رائدة في مجال العلاج الطبيعي، إضافة إلى مراكز للرياضات المائية، فضلاً عن العديد من الخيارات الترفيه الأخرى التي تناسب جميع الأذواق والأعمار.

ممشى القرم

يُعد ممشى القرم في جزيرة الجبيل، وجهةً سياحيةً بيئيةً فريدةً تأخذ الزوار إلى رحلة ساحرة بين الطبيعة الخلابة من أشجار القرم النادرة والمياه الزرقاء، فهي تهدف إلى تعزيز مقومات السياحة البيئية، وتُعد الأولى من نوعها في الإمارة، لتكون بمثابة وجهة سياحية وترفيهية وتعليمية في ربوع الطبيعة، حيث يوفر الممشى أجواء ترفيهية وسط غابات أشجار القرم الممتدة على مساحة المشروع، عبر 3 مسارات للمشي تتراوح من مسافة 1 كلم وحتى 2.3 كم.

ويُعد المنتزه، الذي افتتح أبوابه للزوار عام 2020، الوجهة السياحية الطبيعية الأولى بأبوظبي؛ بهدف زيادة التوعية والإدراك بأهمية غابات أشجار القرم والتنوع البيئي الغني في إمارة أبوظبي، حيث يحقق المنتزه نجاحاً كبيراً ويستقطب سكان المنطقة وزوارها لاستكشاف غابات القرم.

وبعيداً عن صخب المدينة، يعد الممشى متنفساً لسكان العاصمة، ووجهة ترفيهية وبيئية فريدة، ووجهة سياحية بيئية جاذبة للسياح من خارج الدولة، فهي تلبي متطلبات كل أفراد العائلة، وتتيح لهم فرصة التواصل مع الطبيعة واستكشاف أسرارها بطريقة تفاعلية وآمنة، عبر جولات وسط أشجار القرم، ورحلات الكاياك، وشرفات المشاهدة التي تتيح الاستمتاع بجمال المنطقة المحيطة.

ممشى السعديات

في جزيرة السعديات، يتألق ممشى السعديات بما يقدمه من خيارات ترفيهية لزوارة، فيوفر الشاطئ الشهير برماله البيضاء النقية والممتد على طول 1.4 كم، باقة متنوعة من منافذ المأكولات والبيع بالتجزئة ضمن ممشى بحري جاذب للعائلات، ويوفر فرصة الاستمتاع بالشاطئ الرملي والبحر المفتوح.

ويُعد مشروع الحديريات الترفيهي، وجهة متكاملة في جزيرة الحديريات تقدم لزوارها تجارب متنوعة تأخذهم بين الترفيه والرياضة والمغامرة والثقافة مع إطلالات بحرية خلابة، وخدمات متكاملة.

فهذه الوجهة تقدم باقة متنوعة ومختلفة من المرافق والعروض الترفيهية والتسلية والمرافق المخصصة للأنشطة الرياضية والمطاعم والمقاهي المتعددة، فهي تضم وجهات متكاملة ومتنوعة من ملاعب رياضية ومسارات ترفيهية ومرافق للتخييم وشاطئ وحدائق.

كورنيش أبوظبي

يمتدّ كورنيش أبوظبي على مسافة ثمانية كيلومترات بمحاذاة الواجهة البحرية الساحرة، ويضمّ مساحات للعب الأطفال وممرّات منفصلة للمشاة والدرّاجات الهوائية، ومقاهي ومطاعم، إضافة إلى شاطئ الكورنيش، ويوفر مرسى البطين ممشى مع مقاهٍ ومطاعم متنوعة ليصبح وجهة سياحية للسكان والسياح.

واحات العين

في مدينة العين، تُتاح الفرصة لزوارها وسكانها الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فواحات العين تُعد واحدة من أهم المواقع السياحية والطبيعية في مدينة العين، فواحة العين هي أكبر واحات المدينة، وأُدرجت على لائحة قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» عام 2011. وتم افتتاح الواحة رسمياً للجمهور في 2016 لتستقبل مختلف الزوّار لاكتشاف المركز البيئي التعليمي، والتجول بين مجموعة واسعة من الممرّات المُظلَّلة التي تضم 147 ألف نخلة، ومساحات شاسعة ينمو فيها قرابة 100 نوع من النباتات، بالإضافة إلى عددٍ من المزارع المنتجة، وتضم العين أيضاً واحة هيلي الواقعة في أقصى شمال العين وواحة الجيمي وواحة القطارة.

جبل حفيت

يُعد جبل حفيت أحد أهم المعالم السياحية في مدينة العين، حيث يضم أعلى قمة جبلية في أبوظبي وثاني أعلى قمة في الإمارات بارتفاع 1249 متراً.

وتتوافر باقة من الأنشطة، من بينها زيارة متنزه حفيت الصحراوي، حيث خدمات التخييم والهايكينج وركوب الدراجات الجبلية ورحلات المشي لمسافات طويلة، كما يزخر جبل حفيت بكنوز أثرية تعود للعصرين البرونزي والحديدي.

مشروع القناة

يقدم مشروع القناة، الوجهة الترفيهية والسياحية العائلية في قلب أبوظبي في منطقة بين الجسرين في أبوظبي، تجارب متكاملة للعائلات وجميع الفئات العمرية، من خلال خمس مناطق رئيسة، وهي «ذا ناشونال أكواريوم»، و«ذا بريدج لايف ستايل هب» و«سينما سيتي» و«بكسول للألعاب»، وهو مجمع الألعاب الواقع الافتراضي ومركز ألعاب الرياضات الإلكترونية، و«أدرينارك أدفينشر» الخاص بالأطفال، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي وممشى بإطلالات مائية ومرسى للقوارب وفعاليات متنوعة، ويمتد مشروع القناة على مساحة تزيد على 146 ألف متر مربع ضمن خور المقطع، الممر المائي الطبيعي والتاريخي الذي يحدّ البر الرئيس لإمارة أبوظبي بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير، ويقدم مشروع القناة الممتد على طول 2.4 كم من الممرات المائية ذات الإطلالات المذهلة تجارب ممتعة.