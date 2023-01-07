أبوظبي تحتضن أجندة حافلة بالمعارض والمؤتمرات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد أبوظبي لاستقبال موسم حافل بالفعاليات والأحداث المتنوعة والمعارض المهمة خلال الربع الأول من العام الجاري، تشمل قطاعات الترفيه والفن والطاقة والاستدامة والقطاع العسكري والتراث والثقافة، وغيرها من القطاعات.

وتنطلق الفعاليات في مختلف مناطق ومرافق الإمارة، بحسب أجندة الفعاليات على الموقع الإلكتروني لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض والموقع الإلكتروني «زوروا أبوظبي»، وأجندة «الاتحاد أرينا».

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، «القمة العالمية لطاقة المستقبل، خلال الفترة ما بين 16 و18 من يناير الجاري، حيث تركز في دورتها الحالية على طاقة المستقبل والاستدامة، ويجمع الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام قادة القطاع والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم العديد من الفعاليات والمنتديات التي تركز على مجالات الطاقة والطاقة الشمسية والمياه ومعالجة النفايات والمدن الذكية والمناخ والبيئة، وإلى جانب ذلك، تضم القمة العالمية لطاقة المستقبل معرضاً موسّعاً يوفر منصة مثالية للشركات التي تقدم حلولاً لأهم التحديات التي يواجهها القطاع، إضافة إلى أنه يشكل فرصة للالتقاء بأبرز صنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويضم معرض القمة لعام 2023 مجدداً كلاً من: معرض ومنتدى معالجة النفايات «إيكوويست»، ومعرض ومنتدى المياه.

معرض الدفاع

وفي الفترة بين 20 و24 من فبراير المقبل، تنطلق النسخة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، والمؤتمر المصاحب لهما، التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور مجموعة بارزة من المشاركين والعارضين البارزين على مستوى العالم، ويوفر المعرضان منصة دولية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، كما يوفران ملتقى عالمياً رفيع المستوى لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وفرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات، وينطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون 2023» في 3 إلى 5 من مارس المقبل.

التراث والثقافة

وفي قطاع التراث والثقافة، يستمر مهرجان الشيخ زايد حتى 18 من مارس المقبل، بمرافقه ذات المواصفات العالمية وأجنحته الضخمة وفعالياته الجديدة وذلك في منطقة الوثبة في أبوظبي، موفراً تجربة متفردة وخيارات ترفيهية متنوعة أمام زواره من مختلف فئات المجتمع، ويقدم تجارب جديدة تجمع بين الترفيه والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، ضمن مشاركة عالمية تضم 27 دولة، كما يشهد المهرجان آلاف الفعاليات والعروض الفلكلورية والثقافية والتعليمية والتراثية الكبرى التي تناسب أفراد الأسرة، وتصل إلى نحو 4000 فعالية على المستوى الإماراتي والخليجي والعربي والعالمي.

وتنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مهرجان الحصن على مدار 10 أيام خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2023 في منطقة الحصن، ويشهد المهرجان السنوي، الذي يحتفي بتراث أبوظبي وتاريخها وثقافتها النابضة بالحياة، جدولاً حافلاً بالفعاليات المقرر إقامتها في مباني منطقة الحصن التاريخية وساحاتها الخارجية، والتي تسلط الضوء على تراث الإمارة الثقافي وحرفها التقليدية، وتعرضها إلى جانب الأعمال الإبداعية والتجارب الفنية المعاصرة.

ويستمر مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، الذي انطلق في 28 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير 2023، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، حيث يسلّط المهرجـان الضـوء علـى دور الإبـل فــي ثقافـة وتـراث دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ومجلـس التعـاون لدول الخليج العربية، وذلـك مـن خلال مزاينـات الإبل في إمارة أبوظبي للسلالات الأصيلة.

فعاليات رياضية وفينة

تشهد إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، انطلاق فعاليات رياضية مهمة، منها بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023)، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير 2023 في وجهة باب النجوم بجزيرة الحديريات، إضافة إلى «طواف الإمارات»، السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة بين 20 و26 من فبراير المقبل.

أما في الاتحاد أرينا، فتنطلق مجموعة من الفعاليات المتنوعة بالربع الأول من العام الجاري، منها فعاليات موسيقية وفنية لفنانين عالميين، مثل الكوميدي جيمي كار في 7 من يناير الجاري، والكوميدي كيفين بريدجز في 27 من يناير الجاري، والفنان العالمي «ستينج» في 27 من يناير الجاري، وأكاديمية الأفلام الهندية الدولية «آيفا» في 10 و11 من فبراير المقبل، وفعالية الأطفال «بليببي» في 18 و19 من فبراير المقبل، وغيرها من الفعاليات الترفيهية والفنية.