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«ديوا» تحصل على شهادة «الآيزو» لإدارة أمن المعلومات

الطاير يتابع عملية إدارة أمن المعلومات بالهيئة (من المصدر)
8 يناير 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية «الآيزو» (ISO/IEC 27001:2013) التي تُعد أعلى معيار على مستوى العالم في نظام إدارة أمن المعلومات، وذلك بعد عمليات تقييم وتدقيق صارمة أجراها المعهد البريطاني للمعايير.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وجعل الإمارة مقياساً إرشادياً للمدن الذكية، وأفضل الممارسات في شتى المجالات ومن ضمنها مجالات أمن المعلومات، التي تشكل إحدى أهم ركائز المدن الذكية. وتعد «الهيئة» سبّاقة في تبني أفضل المعايير العالمية في أمن المعلومات والحوكمة الرشيقة، وتعمل دوماً على دراسة جميع الاحتمالات والمخاطر التي قد تؤثر على خطط «الهيئة» الاستراتيجية وعملياتها التشغيلية وجودة خدماتها، وتسعى بشكل استباقي إلى إدارة أي مخاطر قد تهدد أمن المعلومات من خلال تطبيق سياسة مؤسسية فعالة لأمن المعلومات. كما نعتمد أفضل الحلول والتقنيات التي تضمن الأمن والاعتمادية لخدمات «الهيئة»».
وأضاف الطاير: «تتبنى «الهيئة» منظومة شاملة لضمان الأمن الإلكتروني وفق إطار حوكمة يتم تطويره بشكل مستمر انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني».

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