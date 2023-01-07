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المنامة تستضيف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

المنامة تستضيف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة
8 يناير 2023 01:04

المنامة (الاتحاد)

برعاية الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، تنعقد يوم الخميس المقبل بالمنامة النسخة الأولى من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، تحت عنوان «تحول الأعمال للحياد الكربوني الصفري - الطريق نحو مستقبل ناجح منخفض الكربون». 
ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 300 مشارك من صناع القرار ونخبة من خبراء الاستدامة الذين سيجتمعون على مدى يومين من 11 وحتى 12 يناير 2023، للتحاور وتبادل المعلومات ووجهات النظر حول الأهداف الإقليمية لخفض الانبعاثات الكربونية وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم المساعي الوطنية والإقليمية في سبيل الوصول للحياد الكربوني الصفري.
وسيضم المنتدى مجموعة مميزة من المتحدثين المرموقين عالمياً والذين سيشاركون تجاربهم ووجهات نظرهم في يوم حافل بالمناقشات التفاعلية.
ومن خلال سلسلة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية وورش العمل، سيشكل برنامج المنتدى التفاعلي منصة فريدة لتعزيز فهم الشركات ومجتمع الأعمال لمفهوم التحول وتهيئة الفرصة لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات ودراسة الفرص والتحديات تجاه مستقبل منخفض الكربون.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، حرص مملكة البحرين على إثراء الفكر المعرفي لدى جميع القطاعات ذات العلاقة بالطاقة والبيئة والتغيرات المناخية والبناء على ما تحقق في مجال التنمية المستدامة ومضاعفة الجهود خلال المراحل المقبلة، ومواءمة جهود الحد من الانبعاثات بما يواكب الجهود العالمية من أجل تحسين سبل المعيشة، ومن خلال إطلاق المبادرات البيئية ودعم البرامج المحفزة للشركاء في التنمية الشاملة على الوفاء بالمسؤولية الوطنية والإنسانية للوصول إلى الأمن المناخي.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن تنظيم هذا المنتدى يعكس إيمان القطاع الخاص في مملكة البحرين بالدور المحوري لقطاع البيئة في تحقيق التنمية المستدامة، منوهاً سعادته إلى أهمية المنتديات في تعزيز جهود المملكة الرامية إلى الحد من التغير المناخي، من خلال البحث عن حلول مستدامة وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، مثنياً سعادته على الجهود التي بذلها المنظمون والرعاة وكافة المشاركين من أجل إطلاق منتدى الشرق الأوسط للاستدامة الذي يعد نقطة تواصل دولية بين جميع الشركاء في حماية البيئة من مختلف المجالات الحكومية والاقتصادية والصناعية والعلمية وبما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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إشراك القطاع الخاص
قالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لفين مارك كوميونيكيشنس، مؤسس ومنظم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة: «تنظيم المنتدى ينسجم مع الدور المهم الذي تبذله مملكة البحرين لتحقيق أهداف الوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، وإشراك القطاع الخاص في مجال الاستدامة، بما يتسق مع الأهداف الوطنية والإقليمية والدولية».
ويناقش المنتدى سبل استهداف الوصول للحياد الكربوني الصفري لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما تحقق على أرض الواقع حتى الآن، بالإضافة إلى دعم عمليات الحد من الانبعاثات الكربونية، ودمج ممارسات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة وتشريعات المناخ وغيرها.

المنامة
البحرين
منتدى الشرق الأوسط
الاستدامة
المناخ
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