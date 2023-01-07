الأحد 8 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

المركزي التركي يقدم حوافز للبنوك لزيادة ودائع الليرة

المركزي التركي يقدم حوافز للبنوك لزيادة ودائع الليرة
8 يناير 2023 01:04

أنقرة (د ب ا)

أخبار ذات صلة
تركيا تدعو اليونان إلى «حوار مباشر»
أردوغان: مستعد للقاء الأسد لأجل السلام في المنطقة

رفع البنك المركزي التركي نسبة حفظ الأوراق المالية للبنوك إلى 10% من 5% في إطار جهوده للتشجيع على التخلي عن الدولار. 
وقال البنك المركزي في بيان، أمس، إن البنوك سوف تحصل على خصم في نسبة حفظ الأوراق المالية إذا قامت بزيادة حصة ودائعها بالليرة إلى أكثر من 60%، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. 
وسوف يصبح هذا التغير سارياً اعتباراً من 24 فبراير المقبل. 
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن الجمعة أن أولى أولوياته هي توسيع نطاق استخدام الليرة من خلال زيادة حصتها في ودائع البنوك إلى 60% خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع من نحو 35% العام الماضي. 
وتقول تركيا إن تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة يعد هدفاً رئيسياً في 2023 وأفادت وكالة «بلومبرج» الخميس، بتراجع الليرة التركية بنسبة 0.2% ليصل سعر الدولار الأميركي 18.78 ليرة.

تركيا
البنك المركزي التركي
الليرة التركية
آخر الأخبار
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
دنيا
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
7 يناير 2023
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
دنيا
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
7 يناير 2023
جورج وسوف وابنه الراحل وديع
دنيا
سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه
اليوم 08:31
أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
عربي ودولي
اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى
اليوم 08:20
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©