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3.3 مليار دولار إيرادات مصر من الصادرات الزراعية

3.3 مليار دولار إيرادات مصر من الصادرات الزراعية
8 يناير 2023 01:04

القاهرة (د ب أ) 

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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير أن صادرات البلاد الزراعية في عام 2022 بلغت، لأول مرة في تاريخها، ما يقارب 6.5 مليون طن، بقيمة حوالي 3.3 مليار دولار، وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي. 
وقال الوزير القصير، في التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية لعام 2022، والذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إن الموالح احتلت المرتبة الأولى، والبطاطس الثانية، ثم البصل والفاصوليا. 
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.

الزراعة
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