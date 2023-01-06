تسارع طرح السيارات الكهربائية في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تترقب أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق حزمة كبيرة من السيارات الكهربائية في 2023 بالتزامن مع تطور البنية التحتية الخاصة بشبكة محطات الشحن لهذا النوع من السيارات وانفراجة الأزمة العالمية المتعلقة بتوافر أشباه الموصلات، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن العام الحالي يسجل ذروة جديدة لإطلاق السيارات الكهربائية في الدولة مع زيادة استعداد المصنعين العالميين لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من السيارات.

وأضافوا أن السوق يشهد في الوقت الراهن موقفاً إيجابياً للعملاء تجاه السيارات الكهربائية مع تقدم البنية التحتية في الإمارات الرائدة في هذا المجال بالمنطقة، حيث أصبح تزويد المركبات بمحطات للشحن أكثر سهولة، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من الطلبات من العملاء للتنقل الكهربائي.

وأشاروا إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في الدولة مرشحة للانخفاض، والدخول في دائرة العروض الترويجية، فضلاً عن توافر المزيد من الباقات المدمجة للصيانة والضمان على هيكل السيارة والبطارية.

طرازات جديدة

وفي رده على أسئلة (الاتحاد) قال الدكتور حميد حقبراوار، المدير الإداري لمجموعة بي إم دبليو في الشرق الأوسط إن المجموعة تخطط إلى توفير ما لا يقل عن 6 طرازات كهربائية على طرقات دولة الإمارات من الآن وحتى عام 2025.

وأوضح أن تلك الطرازات BMW i7 وBMW i4 وBMW iX وBMW iX1، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية بالكامل من سلسلة BMW 5 Series وما بعد سيارة MINI Countryman.

وقال إن مبيعات طرازات السيارات الكهربائية من بي إم دبليو شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 120% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 في الدولة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف: مع إطلاق الطرازات الكهربائية الجديدة العام الحالي نشهد تزايداً ملحوظاً في عدد طرازات السيارات الكهربائية على الطرقات.

وأضاف أن المجموعة تتبنى نهج التكنولوجيا المفتوحة للمضي قدماً نحو التنقل المستدام في المنطقة، وتحرص على توسيع نطاق أسطول المركبات الخالية من الانبعاثات.

وأشار حقبراوار، إلى إن المجموعة ستقوم على مدار السنوات العشر القادمة، بإطلاق نحو عشرة ملايين مركبة كهربائية بالكامل على الطرق ما يعني أن واحدة من كل سيارتين تبيعها في عام 2030 ستكون كهربائية بالكامل.

البنية التحتية

وأوضح أنه مع تقدم البنية التحتية بالإمارات الرائدة إقليمياً في هذا المجال أصبح تزويد المركبات بمحطات للشحن أكثر سهولة، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من الطلبات من العملاء للتنقل الكهربائي.

وأضاف: نشهد في الوقت الراهن موقفاً إيجابياً للعملاء تجاه السيارات الكهربائية معرباً عن اعتقاده بأن عام 2022 كان سيشهد المزيد من طرازات السيارات الكهربائية على الطرقات لولا مشاكل التوريد في صناعة السيارات.

وتوقع تزايد نسبة العملاء الذين يختارون المركبات الكهربائية بشكل كبير مع عودة تسليم المركبات إلى الفترة الزمنية العادية.

وأضاف: نشهد أيضاً استمرار تطوير البنية التحتية المطلوبة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تماشياً مع تزايد السيارات الكهربائية في الأسواق كما ستجعل الحوافز الحكومية التنقل الكهربائي أكثر جاذبية للعملاء مع استمرار توسع طرازات السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ.

حزمة جديدة

ومن جانبه، قال محمد خضر رئيس «شركة الماجد للسيارات - كيا» لـ«الاتحاد» إن أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع إطلاق حزمة من السيارات الكهربائية مطلع 2023 لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من السيارات.

وقال إن التوسع الكبير في شبكة شحن السيارات الكهربائية أسهم في زيادة التقبل العام لاقتنائها مع فتح المجال لزيادة هذه السيارات على الطرقات.

وأشار إلى أن المجموعة تعتزم طرح سيارات كهربائية العام الحالي في ظل توقعات بإقبال كبير على شرائها لاسيما مع الانفراجة التدريجية لأزمة أشباه الموصلات العالمية.

إقبال من العملاء

ومن جهته، قال سليمان الزبن، مدير هيونداي الإمارات في مؤسسة جمعة الماجد إن الشركة تعتزم طرح طرازات جديدة من السيارات الكهربائية ابتداء من الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف أن هذا النوع من السيارات بات يشهد إقبالاً بالتزامن مع تقدم البنية التحتية، حيث أصبح تزويد المركبات بمحطات للشحن أكثر سهولة.

وتيرة نمو واعدة خلال الفترة المقبلة

قال أكسل دراير، مدير عام شركة «كلداري للسيارات» الموزع الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات، إنه مع تقلب أسعار الوقود عالمياً يرتفع الطلب على السيارات الكهربائية ويصل إلى آفاق جديدة.

وأضاف أن السيارات الكهربائية والهجينة ذات الأسعار المعقولة تشهد طلباً قوياً وستحافظ على وتيرة نمو واعدة خلال الفترة المقبلة، ما يعني زيادة الحصة السوقية لتلك السيارات في السنوات القادمة.

وتوقع أن تتجه أسعار السيارات الكهربائية في الدولة للانخفاض، والدخول في دائرة العروض الترويجية، فضلاً عن توافر المزيد من الباقات المدمجة للصيانة والضمان. ونوه دراير، بأن السيارات الكهربائية تكون مناسبة إذا كان مستخدمها قادراً على شحنها في المنزل أو في المكتب، كما أن الأمر يتطلب زيادة انتشار نقاط الشحن السوبر، كما يجب أن تكون هذه السيارات حاصلة على شهادة مطابقة المقاييس الخليجية «GSO» واختبارها لظروف المناخ في الإمارات.