«كهرباء دبي» تحصد جائزة «التميز العالمي» عن فئة «الإنجازات المؤسسية»

دبي (الاتحاد)

توجت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة مجلس التميز العالمي 2022 المرموقة، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية عن فئة «الإنجازات المؤسسية»، تقديراً لإنجازات الهيئة العالمية في مجال الجودة الشاملة والتميز. وتعتبر الهيئة الجهة الوحيدة التي تفوز بهذه الفئة بالدورة الثانية من الجائزة لهذا العام على مستوى العالم، متفوقة على 988 جهة من 16 دولة ومسجلة 94% في التقييم الذي أجراه مجلس التميز العالمي وفق نموذج بالدريج.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالجوائز والإنجازات العالمية الرائدة، ما جعلها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية، وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.

وأضاف معاليه: «نهتدي برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواصلة مسيرة التميز واعتماد معايير التميز المستدام كأدوات أساسية للتحول إلى حكومة المستقبل، والتي تتواءم مع سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة في جميع العمليات».