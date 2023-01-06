16 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، أرباحاً في القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بلغت قيمتها 16 مليار درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى 2.6407 تريليون درهم عند إغلاق السوق أمس، مقارنة مع 2.6247 تريليون درهم بنهاية العام 2022، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن السوق.

ورغم الارتفاع المسجل في القيمة السوقية للشركات المدرجة إلا أن المؤشر العام للسوق أغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.13% تعادل ما يقارب 13 نقطة من الوزن الإجمالي لمؤشر فادكس أبوظبي الذي يقيس أداء السوق.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق العاصمة أبوظبي نحو 5.9 مليار درهم خلال الجلسات الخمس التي شهدت تداول نحو مليار سهم من خلال 56 ألف صفقة أبرمها المستثمرون خلال جلست التداول في الأسبوع الأول من العام الجديد.

حصة المواطنين

بلغت حصة المواطنين من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي 77.3% تعادل نحو 4.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تداولات الأجانب نحو 1.3 مليار درهم تعادل 12.7% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، ويعزى الانخفاض النسبي لقيمة تداول الأجانب إلى عطلة رأس السنة والأعياد التي تمتد لأيام عدة في العديد من دول العالم.

وتظهر البيانات أن الموطنين زادوا حصتهم من الأسهم المدرجة بالسوق بقيمة 135 مليون درهم (صافي شراء) خلال الأسبوع الأول من العام.

وظلت التداولات تتركز على عدد من الشركات القيادية في سوق أبوظبي، حيث تصدرت الشركة العامية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة لتبلغ قيمة التداولات على أسهمها المدرجة خلال الأسبوع 1.235 مليار درهم، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 408.6 درهم.

تلاها التداول على أسهم شركة «ألفا ظبي» بقيمة 928 مليون درهم، وأغلق سهمها على سعر 26.5 درهم، ثم شركة ملتيبلاي بقيمة تداولات بلغت 578 مليون درهم أغلق سهمها على مستوى 4.9 درهم للسهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداول نحو 919 مليون درهم خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، في حين تراجعت القيمة السوقية بقيمة 5 مليارات درهم، لتبلغ 577 مليار درهم يوم أمس، مقارنة مع 582 مليار درهم بنهاية العام 2022، نتيجة عمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية على بعض الأسهم القيادية المدرجة بالسوق.

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بلغت قيمته نحو 14 نقطة تعادل 0.427% عند مستوى الإغلاق البالغ 3302.44 نقطة يوم أمس.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 512.93 مليون درهم، لتشكل ما يقارب 55.83% من إجمالي قيمة المشتريات.

كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 474.38 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 51.63% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 38.55 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 575.23 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 62.61% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 600.84 مليون درهم لتشكل ما نسبته 65.40% من إجمالي قيمة التداول، ولذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 25.61 مليون درهم، صافي بيع.

6.8 مليار درهم سيولة الأسواق الإماراتية

عاد النشاط لأسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث سجلت التداولات قيمة إجمالية بلغت 6.8 مليار درهم، ورغم تفاوت أداء السوقين من حيث مستوى التغيير في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فإن الأسواق ظلت متماسكة.