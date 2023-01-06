10 مليارات درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، أكثر من 10 مليارات درهم، عبر تسجيل 2173 مبايعة بقيمة 7.14 مليار درهم، منها 270 مبايعة للأراضي بقيمة 2.25 مليار درهم و1903 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 4.89 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 623 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 386 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 228 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 254 مبايعة بقيمة 461 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 182 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم. وسجلت الرهونات 1.85 مليار درهم منها 73 رهن أراض بقيمة 463.45 مليون درهم و355 رهن فلل وشقق بقيمة 1.38 مليار درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 326 مليون درهم. أما الهبات فسجلت 101 هبة بقيمة 1.01 مليار درهم، كان أهمها بمرسى دبي بقيمة 192 مليون درهم وأخرى في الخليج التجاري بقيمة 175 مليون درهم.