«الدار» تطلق «المدينة المستدامة» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الدار العقارية «الدار»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، وهي مجتمع مستدام يوفر أسلوب حياة جديداً للمقيمين في أبوظبي. ويرتكز المشروع على نقاط القوة ذاتها التي تتمتع بها المدينة المستدامة في دبي، حيث يشجع قاطنيه على المشي عبر مساحاته الخضراء المفتوحة وممراته الهادئة ومزارعه المجتمعية النضرة.منطقة زراعية خضراء يتوسط مشروع المدينة المستدامة الجديد منطقة زراعية خضراء تمتد على طول المجتمع، وتضم حدائق وبحيرات وقباباً بيولوجية سيتم فيها زراعة الخضراوات وتوزيعها عبر جميع أنحاء المجتمع. ويبدأ بناء المشروع في الربع الثاني من عام 2023، ومن المتوقع البدء في تسليم المرحلة الأولى خلال الربع الرابع من عام 2025.

وتضم المدينة المستدامة - جزيرة ياس وحدات سكنية من فئتي الشقق والتاون هاوس ضمن 10 مجمعات سكنية، جميعها متاح للمشترين من جميع الجنسيات. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 272 شقة سكنية و240 وحدة من فئة التاون هاوس سيتم طرحها للبيع في 19 يناير. وتتوفر الوحدات السكنية بخيارات مختلفة تشمل غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بمتوسط سعر للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة يبلغ 892.000 درهم. كما تتوفر منازل تاون هاوس من ثلاث وأربع غرف نوم في المشروع بمتوسط سعر للوحدة المكونة من ثلاث غرف نوم يبلغ 3.24 مليون درهم.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: «يأتي مجتمعنا الجديد هذا استجابة للطلب القوي على أساليب الحياة المستدامة، حيث تتزايد أعداد العملاء من أصحاب الوعي البيئي الذين يبحثون عن تجارب حياة مستدامة تركز على حماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك الطاقة، والمبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري».

ومن جهته، قال صلاح حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفيلوبرز»: «يعتمد المجتمع السكني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المستدامة ما سيمنحه دوراً ريادياً في مواجهة تحدي التغير المناخي. إننا فخورون بإطلاق هذا المجتمع السكني المتفرّد بالشراكة مع الدار العقارية».