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«طيران الإمارات» تُعيد إلى الخدمة أول «طائرة إيه 380» بعد تحديثها

«طيران الإمارات» تُعيد إلى الخدمة أول «طائرة إيه 380» بعد تحديثها
7 يناير 2023 00:30

دبي (الاتحاد)

أقلعت أمس من مطار دبي الدولي، أولى طائرات الإمارات A380 التي تم تجديدها بالكامل، في إطار برنامج التحديث الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار، متجهةً إلى مطار هيثرو في الرحلة «ئي كيه 003». وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «سوف يلاحظ عملاؤنا الفرق لحظة صعودهم على متن الطائرة، إذ ستبدو طائرة A380 أكثر إثارة للإعجاب. وترتقي هذه الطائرة، التي تم تحديث تصاميمها وتجهيزاتها الداخلية بتجربة السفر في جميع الدرجات، كما تمكننا من توفير مزيد من مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لتلبية طلب العملاء».

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وتتميز طائرة A380 التي تم تجديدها بالكامل، بأحدث منتجات طيران الإمارات والديكورات الداخلية في جميع المقصورات، بما في ذلك 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة في الدور الرئيس، وألوان جديدة زاهية في السجاد وألواح الجدران. وفي الدور العلوي، تكتسي مقاعد الدرجتين الأولى والأعمال بالجلد ذي اللون الكريمي، بالإضافة إلى التشطيبات الخشبية ذات الألوان الفاتحة.

كما يظهر رسم شجرة الغاف المميزة لطيران الإمارات بشكل بارز في مختلف التصاميم الداخلية، بما في ذلك الأشكال المرسومة باليد داخل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى.
وطائرة الإمارات A380 التالية التي تخضع للتحديث حالياً هي A6-EUW، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل فيها بحلول نهاية هذا الشهر.

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A380
إيرباص A380
طائرة A380
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