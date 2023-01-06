نمو قوي للوظائف الأميركية وانخفاض معدل البطالة

واشنطن (رويترز)

حافظ الاقتصاد الأميركي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر مع تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل مكافحة البنك المركزي للتضخم قد يؤدي لانحسار الزخم بنسبة كبيرة في سوق العمل بحلول منتصف العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة قوية أمس إن الوظائف غير الزراعية زادت 223 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر خلق 256 ألف وظيفة بدلاً من 263 ألفاً قبل التعديل. كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة وتراوحت التقديرات بين 130 ألف وظيفة و350 ألفاً. وجاء النمو الشهري للوظائف أعلى بكثير من الوتيرة اللازمة لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة من 3.6 بالمئة في نوفمبر. وراجعت الحكومة البيانات المعدلة موسميا لمسح الأسر، الذي تستخرج منه معدل البطالة، للسنوات الخمس الأخيرة.في غضون ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع كبير مع انحسار المخاوف حيال مسار رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد صدور تقرير الوظائف في ديسمبر.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 125.22 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 33055.30 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 15.27 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 3823.37 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 58.72 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 10363.96 نقطة.من جهة أخرى، استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر أمس.

ومقابل سلة من العملات، قفز مؤشر الدولار 0.9 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 خلال الليل. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5 بالمئة، وهي الأكبر منذ سبتمبر.

وأدى ارتفاع الدولار لهبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار. وسجل في أحدث تعاملات ارتفاعا 0.12 بالمئة إلى 1.1922 دولار

وبالمثل، انخفض اليورو 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة، وكان مستقراً في أحدث تداول عند 1.0519 دولار.