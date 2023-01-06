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أسعار الغذاء العالمية تسجل مستوى قياسياً في 2022

أسعار الغذاء العالمية تسجل مستوى قياسياً في 2022
6 يناير 2023 16:01

 أدت قفزة في تكلفة معظم السلع الغذائية الأولية العام الماضي، نتيجة مخاوف من حدوث شح في المواد الغذائية إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى ارتفاع مؤشر الأسعار الصادر عن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا حول العالم، بلغ 143.7 نقطة في 2022، بزيادة 14.3 بالمئة عن عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990.
وكان المؤشر قد ارتفع 28 بالمئة في عام 2021 على أساس سنوي مع تعافى الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة.

 

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المصدر: وكالات
أسعار الغذاء العالمية
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